"Oj, det ordet får vi inte använda!" – Paniken i P1 när Carl Jan Granqvist säger "neger"

Publicerad 3 april 2026 kl 07.12

Inrikes. Ett direktsänt program i Sveriges Radio fick ett abrupt avbrott när den folkkäre krögaren Carl Jan Granqvist använde sig av ordet "negerhud". Programledningen reagerade omedelbart – och skällde ut den 80-åriga profilen. Programmet censurerades också snabbt i efterhand.

Det var under ett samtal om påskdukning i P1 som stämningen plötsligt förändrades drastiskt.

Carl Jan Granqvist, inbjuden för att tala om festbord och porslin, släppte n-bomben när han beskrev färgen på en tallrik.

– Om jag har gåslever så är det vacker mot svart, porigt porslin. Som hud men svart. Negerhud, kan man säga.

Programledaren Ciss Elwin ingrep direkt.

– Oj, det ordet får vi inte använda! ryter hon.

Granqvist kontrar att man på 30-talet inte visste att ordet var förbjudet.

– Men i dag får vi inte använda det ordet, inskärper Ciss Elwin.

Efter sändningen förklarar Granqvist sitt ordval. Han hänvisar till äldre benämningar och menar att det handlade om att återge en historisk beskrivning.

– Nej men alltså det här är ju ett porslin som gjordes på 30-talet. Så det är den designen. Och då hette det så på den tiden, säger han till Aftonbladet.

När Aftonbladet fortsätter att pressa honom om ordvalet gång på gång blir 80-åringen till slut irriterad på den aktivistiska vänsterjournalisten:

– Jag tycker du är en tjatig person och inte hör på vad jag säger. Jag har ju redan beskrivit det här och då måste du väl med din intellektuella förmåga inse vad jag har sagt.

"Väldigt professionellt"
Sveriges Radio uppger att ordet neger i efterhand har klippts bort från den digitala versionen av programmet.

– Det var en olycklig situation som skedde under livesändningen. Programledarna hanterade det väldigt professionellt, säger Emma Boëthius, ansvarig utgivare för programmet.

Nyheter från förstasidan

Regeringen räddar inte kontanterna

Öppnar för avskaffande – med få undantag. Kontant betalning skyddas bara i "bemannade livsmedelsbutiker" och på "apotek".0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

