Oljepriserna rusar – börsen faller

Priset på Nordsjöoljan Brent lyfte under måndagen med omkring 5 procent till runt 77–78 dollar per fat.

Under natten var uppgången ännu större och som mest noterades en ökning på nära 9 procent. Jämfört med i fredags är uppgången omkring 10 procent.

Bakgrunden är det eskalerade kriget mellan Israel, USA och Iran. Tankertrafiken genom Hormuzsundet har i praktiken bromsat in när rederier och handlare avvaktar utvecklingen. Sundet är en central passage för ungefär en femtedel av världens oljehandel. Iran har bekräftat attacker mot tre tankfartyg.

Samtidigt har Opec+ beslutat att höja produktionskvoterna med 206.000 fat per dag från april. Trots detta fortsätter marknaden att fokusera på risken för störningar i transporterna.

– Man kan annonsera högre produktion, men om tankfartygen möter hinder i Hormuz förblir den fysiska marknaden ansträngd, säger Jorge Leon på Rystad Energy till Bloomberg.

På börserna syns tydliga fall. Stockholmsbörsens breda OMXS-index backar drygt 2 procent kort efter öppning. Även Asienbörserna föll under natten och USA-terminerna pekar nedåt.

I Stockholm stiger krigsaktien Saab med omkring 8 procent, medan flygbolagsaktier faller. På Europabörserna märks Maersk bland vinnarna.

Guldpriset stiger samtidigt med över 2 procent. Spotpriset når över 5.400 dollar per uns.

"En regional spridning eller störning av energiförsörjningen skulle i väsentlig grad stärka guldet genom högre oljepriser, ökade inflationsförväntningar och begränsade realräntor", skriver analytiker på ING i en kommentar.

Även silvret har stigit med drygt 2 procent.