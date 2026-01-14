"Olustigt": Aftonbladet-profil fick Migrationsverkets reklam för återvandring

Det är Somar Al Naher, krönikör på Aftonbladet och ledarskribent på vänstertidningen Dagens ETC, som i en ledarartikel berättar att hon mitt i sitt flöde på Instagram möttes av myndighetens reklam.

I reklamen stod "Ökat bidrag för frivillig återvandring" följt av "Här är de nya reglerna och beloppen".

"Det kändes olustigt. Mitt bland kakrecept och gulliga kattbilder dök reklam upp för hur man lämnar landet", skriver Somar Al Naher i Dagens ETC.

Hon konstaterar att hon har svenskt medborgarskap och därför inte kan söka bidraget, men att reklamen ändå väcker oro. I texten beskriver hon hur regeringens politik, enligt henne, börjat påverka även personer som redan är etablerade i Sverige.

Somar Al Naher tar upp förslag från regeringen och Sverigedemokraterna om skärpta krav för medborgarskap, såsom längre bosättningstid, krav på egen försörjning, hederligt levnadssätt, samhällskunskapstest och en möjlig lojalitetsförklaring. Hon nämner också att det finns planer på en grundlagsutredning för att möjliggöra återkallelse av medborgarskap.

I kolumnen hänvisar hon till en Demoskopundersökning bland araber i Sverige, gjord på uppdrag av tidningen Alkompis. Där uppgav 80 procent att de är rädda för att förlora sitt medborgarskap på felaktiga grunder.

Somar Al Naher berättar att hon även fick en ovälkommen enkät nyligen.

"Men det här är inte första gången jag känner mig utpekad som icke-vit svensk. Nyligen damp en så kallad 'migrantundersökning' ner i min brevlåda från World Values Survey, wvs, en internationell studie som mäter värderingar över tid."

Enligt Somar Al Naher har undersökningen "med stor sannolikhet beställts av utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L)".

"Eftersom avsändaren inte var tydlig med syftet, samtidigt som frågorna var politiskt vinklade, valde jag att inte svara på enkäten. Jag vill helt enkelt inte bli utnyttjad eller riskera att mina svar används av Mohamsson och hennes SD-kompisar som slagträ i flyktingpolitiken", fortsätter hon.

Enligt Somar Al Naher kan hennes två exempel framstå som harmlösa, "men de visar hur regeringens politik redan har börjat nå oss andra med rötter utanför Sverige".