Oppositionsledaren om vapenvilan: "Största politiska katastrofen i vår historia"

"Det här är den största politiska katastrofen i hela vår historia. Israel var inte ens i närheten av att bordet när beslut fattades om kärnan i vår säkerhetspolitik", skriver Yair Lapid i ett inlägg på X.

Han anklagar premiärminister Benjamin Netanyahu för att ha misslyckats med sitt storkrig på flera nivåer.

"Militären genomförde allt som begärdes av den, allmänheten visade enastående motståndskraft, men Netanyahu misslyckades politiskt, misslyckades strategiskt och uppnådde inte ett enda av de mål han själv satte upp."

Lapid varnar nu för långvariga allvarliga konsekvenser av en potentiell fred.

"Det kommer att ta oss år att reparera de politiska och strategiska skador som Netanyahu orsakat genom arrogans, slarv och brist på strategisk planering."

Vapenvilan gäller i två veckor och ska bana väg för fortsatta förhandlingar mellan USA och Iran – även om mycket ännu är oklart.

Israels regering uppger officiellt att man stödjer beslutet på villkor att Hormuzsundet öppnas och Iran avbryter sina attacker.

"Israel stödjer också USA:s ansträngningar för att säkerställa att Iran inte längre utgör ett kärnvapen-, missil- och terrorhot mot Amerika, Israel, Irans arabiska grannländer och världen", lyder ett uttalande från premiärminister Netanyahus kontor.

Uttalandet fortsätter:

"USA har sagt till Israel att man är fast besluten att uppnå dessa mål, som delas av USA, Israel och Israels regionala allierade, i de kommande förhandlingarna."

Fortsatta samtal väntas hållas i Islamabad senare i veckan.