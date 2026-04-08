Efter gratisvapnen från svenska skattebetalarna: Zelenskyj ger Wallenberg toppjobb

Vapentillverkaren Saabs ordförande Marcus Wallenberg har fått en plats i en rådgivande grupp kopplad till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Där ska han hjälpa till med landets ekonomiska återhämtning efter flera år av krig.

Beskedet kommer i samband med att Ukrainas president Zelenskyj besökte Saabs vapenindustri i Linköping på onsdagen.

Rådgivargruppen består av representanter från näringsliv, banker och internationella institutioner. Arbetet kretsar kring investeringar, energifrågor och utveckling av industrin – inklusive försvarssektorn.

"Det ukrainska folket har visat ett enastående mod i försvaret av sitt land och det kommer att bli otroligt viktigt att det finns en trovärdig vision och planer för återuppbyggnaden av landet och dess ekonomiska framtid", skriver Marcus Wallenberg i en kommentar till Dagens Industri

Han hävdar att uppdraget inte handlar om att tjäna ännu mer pengar.

"Det här handlar om något mycket bredare än enskilda bolag eller affärsintressen", hävdar han.

"Min roll är rådgivande, inte kommersiell", tillägger vapenoligarken.

Arbetet ska resultera i en rapport senare under året med förslag på investeringar och samarbeten.

Samtidigt har uttalanden från Wallenbergsfären om kriget nyligen väckt uppmärksamhet.

Vid en säkerhetskonferens i Finland kommenterade brodern Jacob Wallenberg en möjlig fred – och slog fast att en sådant scenario kunde bli katastrofalt.

– Vi vet alla vad som händer när freden dyker upp. Vi kommer ha långa diskussioner om att pengar behövs till andra saker och så vidare, sade Wallenberg och fortsatte:

– De flesta av oss är inte så väl förberedda för en potentiell fred och allt vad den innebär.