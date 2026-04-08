© Ninna Andersson/Regeringskansliet
Ukrainas president Zelenskyj besökte Linköping under onsdagen tillsammans med Marcus Wallenberg och statsminister Ulf Kristersson (M).

Efter gratisvapnen från svenska skattebetalarna: Zelenskyj ger Wallenberg toppjobb

Publicerad 8 april 2026 kl 14.54

Utrikes. Oligarkfamiljen Wallenberg har tjänat miljarder på att tillverka vapen som skickats till Ukraina på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Nu anlitas Marcus Wallenberg av president Zelenskyj för att hjälpa till med Ukrainas återuppbyggnad – samtidigt som hans bror Jacob varnar för fred.

Vapentillverkaren Saabs ordförande Marcus Wallenberg har fått en plats i en rådgivande grupp kopplad till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Där ska han hjälpa till med landets ekonomiska återhämtning efter flera år av krig.

Beskedet kommer i samband med att Ukrainas president Zelenskyj besökte Saabs vapenindustri i Linköping på onsdagen.

Rådgivargruppen består av representanter från näringsliv, banker och internationella institutioner. Arbetet kretsar kring investeringar, energifrågor och utveckling av industrin – inklusive försvarssektorn.

"Det ukrainska folket har visat ett enastående mod i försvaret av sitt land och det kommer att bli otroligt viktigt att det finns en trovärdig vision och planer för återuppbyggnaden av landet och dess ekonomiska framtid", skriver Marcus Wallenberg i en kommentar till Dagens Industri

Han hävdar att uppdraget inte handlar om att tjäna ännu mer pengar.

"Det här handlar om något mycket bredare än enskilda bolag eller affärsintressen", hävdar han.

"Min roll är rådgivande, inte kommersiell", tillägger vapenoligarken.

Arbetet ska resultera i en rapport senare under året med förslag på investeringar och samarbeten.

Samtidigt har uttalanden från Wallenbergsfären om kriget nyligen väckt uppmärksamhet.

Vid en säkerhetskonferens i Finland kommenterade brodern Jacob Wallenberg en möjlig fred – och slog fast att en sådant scenario kunde bli katastrofalt.

– Vi vet alla vad som händer när freden dyker upp. Vi kommer ha långa diskussioner om att pengar behövs till andra saker och så vidare, sade Wallenberg och fortsatte:

– De flesta av oss är inte så väl förberedda för en potentiell fred och allt vad den innebär.

Nyheter från förstasidan

Teorin: USA använde "galen" retorik för att mörka förlust i Iran

Trump hotade med krigsbrott och att utplåna "en hel civilisation". Sen skrev han på en – för USA och Israel – förnedrande fredsuppgörelse.0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

