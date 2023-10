Orbán: EU "en dålig parodi" på Sovjet

Viktor Orbán upprepade på måndagen, under ett tal på årsdagen av Ungernrevolten mot Sovjet 1956, att han och hans regering kommer att fortsätta att stå emot den liberala EU-eliten.

Han konstaterade visserligen att Bryssels förtryck bleknar i jämförelse med det kommunistiska. Men, tillade han:

– Idag dyker det upp saker som påminner oss om sovjettiden. Ja, det händer att historien upprepar sig.

Orbán fortsatte:

– Lyckligtvis är det som en gång var en tragedi idag i bästa fall en komedi. Lyckligtvis är Bryssel inte Moskva. Moskva var en tragedi. Bryssel är bara en dålig samtida parodi.

Premiärministern lovade att hans regering, trots att den hämmas av den så kallade liberala demokrati som EU försöker påtvinga Ungern, kommer att fortsätta att trotsa det liberala byråkratväldet.

– Vi var tvungna att dansa till Moskvas pipa. Bryssel spelar också på sin pipa, men vi dansar som vi vill, och om vi inte vill så dansar vi inte.

Viktor Orbán skrev tidigare i oktober ett uppmärksammat inlägg på X där han anklagade EU för att skapa en "orwellsk värld" – med satsningar på "fred" som går ut på att leverera vapen och lagar för "mediefrihet" som i själva verket går ut på att kontrollera medierna.

#Brussels is creating an Orwellian world in front of our eyes. They buy and supply weapons through the #EuropeanPeaceFacility . They want to control the media through the #MediaFreedomAct . We didn’t fight the communists to end up in 1984!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 5, 2023