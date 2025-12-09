Orban: Sista chansen att rösta innan tredje världskriget

– De ungerska parlamentsvalen 2026 kommer att vara de sista valen innan kriget som närmar sig, sade Viktor Orbán enligt Agerpres.

Premiärministern hävdade att valet avgör Ungerns öde när det gäller det kommande storkriget.

– Den typ av regering vi kommer att ha 2026 kommer att innebära vårt öde när det gäller kriget. Om vi har en Brysselvänlig regering kommer den att föra oss in i kriget, men om vi har en regering som är intresserad av det nationella, då har vi en chans att hålla oss utanför kriget. Kriget i Ukraina är inte långt borta, vare sig geografiskt eller politiskt.

Orbán hävdade att europeiska ledare redan har fattat beslut om att Europa ska gå i krig.

– Europeiska unionen bygger en krigsekonomi som inte är byggd för två månader, sade han.

Han varnade också för att Ungern riskerar att stå helt ensamt om landet inte är vaksamt.

– Ungern kan bara lita på sig självt och om vi inte sköter det bra kan vi hamna i en situation där alla är våra fiender i stället för våra vänner.

Västländerna anklagade han för att se kriget som en affärsmöjlighet.

– För oss är det uppenbart att krig bara kan vara något dåligt, men de i väst tänker inte så. De tycker att det går att tjäna pengar på det och pengarna väger allt tyngre i förhållande till maktpositionerna i den här frågan.

Orbán tog också upp de frysta ryska tillgångarna inom EU och uttryckte förhoppningar om en mer öppen diskussion om vad som ska ske med de 220–230 miljarder euro i ryska tillgångar som frusits.

Samtidigt riktade han skarp kritik mot EU:s energisanktioner mot Ryssland. Orbán beskrev EU:s beslut att inte undanta Ungern från energisanktionerna mot Ryssland som "elakt", och påminde om att USA:s president Donald Trump tidigare gett Budapest ett undantag från de amerikanska sanktionerna mot Moskva.

Enligt Orbán betraktar Bryssel EU:s sanktioner mot Ryssland som en form av handelspolitik som inte kräver enhällighet mellan medlemsländerna.