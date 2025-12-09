© Fidesz
Viktor Orbán.

Orban: Sista chansen att rösta innan tredje världskriget

Publicerad 9 december 2025 kl 09.22

Inrikes. Ungerns premiärminister Viktor Orbán målade upp en dramatisk bild av landets framtid när han i helgen talade vid ett möte i Kecskemét. Enligt honom kan parlamentsvalet 2026 bli det sista innan kriget bryter ut i Europa.

Dela artikeln

– De ungerska parlamentsvalen 2026 kommer att vara de sista valen innan kriget som närmar sig, sade Viktor Orbán enligt Agerpres.

Premiärministern hävdade att valet avgör Ungerns öde när det gäller det kommande storkriget.

– Den typ av regering vi kommer att ha 2026 kommer att innebära vårt öde när det gäller kriget. Om vi har en Brysselvänlig regering kommer den att föra oss in i kriget, men om vi har en regering som är intresserad av det nationella, då har vi en chans att hålla oss utanför kriget. Kriget i Ukraina är inte långt borta, vare sig geografiskt eller politiskt.

Orbán hävdade att europeiska ledare redan har fattat beslut om att Europa ska gå i krig.

– Europeiska unionen bygger en krigsekonomi som inte är byggd för två månader, sade han.

Han varnade också för att Ungern riskerar att stå helt ensamt om landet inte är vaksamt.

– Ungern kan bara lita på sig självt och om vi inte sköter det bra kan vi hamna i en situation där alla är våra fiender i stället för våra vänner.

Västländerna anklagade han för att se kriget som en affärsmöjlighet.

– För oss är det uppenbart att krig bara kan vara något dåligt, men de i väst tänker inte så. De tycker att det går att tjäna pengar på det och pengarna väger allt tyngre i förhållande till maktpositionerna i den här frågan.

Orbán tog också upp de frysta ryska tillgångarna inom EU och uttryckte förhoppningar om en mer öppen diskussion om vad som ska ske med de 220–230 miljarder euro i ryska tillgångar som frusits.

Samtidigt riktade han skarp kritik mot EU:s energisanktioner mot Ryssland. Orbán beskrev EU:s beslut att inte undanta Ungern från energisanktionerna mot Ryssland som "elakt", och påminde om att USA:s president Donald Trump tidigare gett Budapest ett undantag från de amerikanska sanktionerna mot Moskva.

Enligt Orbán betraktar Bryssel EU:s sanktioner mot Ryssland som en form av handelspolitik som inte kräver enhällighet mellan medlemsländerna.

"Wallenberg och USA styr Sverige"

"Myt" att svenska politiker bestämmer i landet. I själva verket styr USA och storfinansen, uppger Cevians vd Christer Gardell.0 Plus

Tillslag mot "afrikanskt kungadöme" i skogen i Skottland

"Kungadömet Kubala" avhyst – illegala invandrare gripna. Sekten ”tar tillbaka” skotsk mark som de menar stals av vita rasister för 400 år sedan.0 Plus

Eva, 14, orkade inte leva mer efter invandrarnas gruppvåldtäkt

Begick självmord fyra veckor efter brutala övergreppet. De tre gripna afrikanerna försattes på fri fot.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sverige tvingas betala 100 miljoner till EU för att slippa fler asylsökare

Lättar på trycket för Sydeuropa – med svenska pengar. EU-länderna öppnar samtidigt för mottagningscenter och återvändandehubbar utanför Europa.0 

Ekonominyheter

IMF varnar EU för att norpa ryska tillgångar

Skulle undergräva "internationella monetära systemets funktion".. Konsekvenserna kan bli stora om EU tar pengarna utan lagstöd.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.