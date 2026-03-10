Otrogen barnmorska ljög om våldtäkt i sjukhusets källare – slipper fängelse

Händelsen började med ett larmsamtal till polisen i november 2024. En man uppgav då att hans hustru, som arbetade som barnmorska vid sjukhuset i Malmö, hade blivit våldtagen i ett utrymme i sjukhusets källare.

Kvinnan berättade att hon blivit attackerad av en okänd man i kulvertsystemet under sjukhuset. Uppgifterna togs på stort allvar och både polis och sjukhus satte in åtgärder.

Området undersöktes av polis och sjukhuset ökade säkerheten i lokalerna.

Men under utredningens gång började polisen ifrågasätta berättelsen. Uppgifterna som kvinnan lämnat i olika förhör stämde inte överens med varandra och någon teknisk bevisning som stödde hennes historia hittades inte.

Samtidigt framkom uppgifter från kvinnans mobiltelefon som pekade åt ett helt annat håll.

Spår i telefonen visade att hon samma dag lämnat arbetsplatsen och rest till Lund där hon träffat en annan man. Enligt utredningen rörde det sig om en dejt med en person som inte var hennes make.

Polisen upptäckte också att kvinnan gjort flera sökningar på nätet som kopplade till sexuella övergrepp och otrohet, bland annat "skadestånd sexuella övergrepp", "förlåta sig själv efter otrohet" och "dra tillbaka polisanmälan".

När uppgifterna vägdes samman drog utredarna slutsatsen att historien om våldtäkten inte stämde.

– Det var en samlad bedömning från polisens sida om att hennes uppgifter var mycket motsägelsefulla, sade åklagare Pia Björnsson tidigare till Sydsvenskan.

På tisdagen dömdes kvinnan i Malmö tingsrätt för falskt larm. Straffet blev böter på 5.500 kronor.

Kvinnan har förnekat brott.