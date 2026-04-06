Tidöpartierna stoppar utredning av Epsteins svenska nätverk

Publicerad 6 april 2026 kl 10.41

Inrikes. Riksdagens justitieutskott säger nej till en oberoende utredning om eventuella svenska kopplingar till Jeffrey Epstein. Beslutet fattades efter att Tidöpartierna röstat ned ett förslag från Centerpartiet, rapporterar Ekot.

Bakgrunden till initiativet är en granskning från P4 Stockholm som uppmärksammat kontakter mellan toppdiplomaten Lisa Svensson och Epstein.

Centerpartiet har kritiserat regeringens tidigare uttalanden i frågan som otydliga och menar att en extern utredning behövs för att skapa klarhet i vilket inflytande den amerikanske finansmannen egentligen har haft på den svenska makteliten.

Majoriteten i justitieutskottet anser dock att en sådan utredning riskerar att försvåra pågående brottsutredningar.

Samtidigt öppnar regeringen för att frågan kan komma att granskas i framtiden – "om nya uppgifter framkommer".

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 579257924

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 579257925

Varnish cache server

