Tidöpartierna stoppar utredning av Epsteins svenska nätverk

Bakgrunden till initiativet är en granskning från P4 Stockholm som uppmärksammat kontakter mellan toppdiplomaten Lisa Svensson och Epstein.

Centerpartiet har kritiserat regeringens tidigare uttalanden i frågan som otydliga och menar att en extern utredning behövs för att skapa klarhet i vilket inflytande den amerikanske finansmannen egentligen har haft på den svenska makteliten.

Majoriteten i justitieutskottet anser dock att en sådan utredning riskerar att försvåra pågående brottsutredningar.

Samtidigt öppnar regeringen för att frågan kan komma att granskas i framtiden – "om nya uppgifter framkommer".