Pakistan: USA och Iran skulle samtala – då började Israel bomba

– En farlig utveckling inträffade i går natt. Israel attackerade Iran i ett skede när båda sidor var på väg att sätta sig ner, säger Pakistans utrikesminister Ishaq Dar enligt AA.

Pakistan ledde arbetat för att i sista stund få till samtal mellan Washington och Teheran innan Donald Trumps hot om att slå ut grundläggande iranska samhällsstrukturer, vilket enligt den amerikanska presidenten ska ske i natt.

Båda sidor uppges ha accepterat att samtala – men Israel ska ha saboterat försöken.

– Vi var mycket optimistiska före måndags kväll, säger Ishaq Dar.