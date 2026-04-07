Pakistan: USA och Iran skulle samtala – då började Israel bomba

Publicerad 7 april 2026 kl 21.06

Utrikes. Pakistan anklagar Israel för att ha saboterat ett sista försök att få till samtal om vapenvila mellan USA och Iran innan Trumps deadline löper ut. Enligt utrikesministern började Israel åter bomba Iran just när parterna var på väg att sätta sig vid förhandlingsbordet.

– En farlig utveckling inträffade i går natt. Israel attackerade Iran i ett skede när båda sidor var på väg att sätta sig ner, säger Pakistans utrikesminister Ishaq Dar enligt AA.

Pakistan ledde arbetat för att i sista stund få till samtal mellan Washington och Teheran innan Donald Trumps hot om att slå ut grundläggande iranska samhällsstrukturer, vilket enligt den amerikanska presidenten ska ske i natt.

Båda sidor uppges ha accepterat att samtala – men Israel ska ha saboterat försöken.

– Vi var mycket optimistiska före måndags kväll, säger Ishaq Dar.

