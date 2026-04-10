Örebropartiet
© Örebropartiet, Faksimil
 

Region Örebro anmäler sin åsiktsregistrering

Publicerad 10 april 2026 kl 07.57

Inrikes. Efter avslöjandet om att S-ledningen låtit kartlägga Örebropartiets anhängare i sociala medier har Region Örebro nu anmält sig själv till Integritetsskyddsmyndigheten.

Dela artikeln

Örebropartiet

Visa alla

Bråket kring kartläggningen av Örebropartiets sympatisörer, som Fria Tider rapporterade om under torsdagen, trappas upp.

Nu har Region Örebro län valt att självmant anmäla händelsen som en personuppgiftsincident.

Bakgrunden är ett internt dokument med skärmdumpar från sociala medier som kartlägger hur anhängare till Örebropartiet reagerat på en incident i kommunfullmäktige i februari.

I dokumentet, som Fria Tider har tagit del av, har många av partiets sympatisörer registrerats med namn och bild via sina kommentarer.

Enligt Örebropartiets ledare Markus Allard rör det sig om olaglig åsiktsregistrering.

Från regionens sida avfärdas dock anklagelserna. Vice ordföranden i fullmäktige, Bo Rudolfsson (KD), uppger att syftet var att följa hur regionens arbete uppfattas.

– Det fanns det inte ens en tanke på åsiktsregistrering från vår sida, vi ville veta hur vi sågs som presidium och hur vi skötte vårt arbete, säger han till SVT Nyheter Örebro.

Regionledningen hävdar att uppdraget handlade om att få en överblick av stämningsläget, inte att registrera enskilda personer.

– Uppdraget var att tjänstepersonen skulle räkna ihop andel positiva respektive negativa kommentarer. Men inte att det skulle dokumenteras med namn och bild.

Markus Allard hänvisar dock till att den opolitiska tjänsteman som genomförde uppdraget på order av Torgny Larsson (S), ordförande i regionfullmäktige, medgett att det handlade om att kartlägga människors åsikter om partiet.

– Ansvarig tjänsteperson som beordrats av Socialdemokraterna att utföra detta har i samtal med mig bekräftat att han fått i uppdrag att kartlägga människors åsikter gällande Örebropartiets agerande i regionfullmäktige, säger han.

Nu ska Integritetsskyddsmyndigheten pröva om det inträffade inneburit att personuppgifter hanterats på ett olagligt sätt.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 642081063

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 642081064

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

"Jag är jude": Aron Flam utmålar sig själv som offret efter sitt hot

Uppmanade MP-kvinna skära upp sina handleder och dricka kaustiksoda. "Jag är barnbarn till förintelseöverlevare – det gör situationen särskilt allvarlig."0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.