Region Örebro anmäler sin åsiktsregistrering

Bråket kring kartläggningen av Örebropartiets sympatisörer, som Fria Tider rapporterade om under torsdagen, trappas upp.

Nu har Region Örebro län valt att självmant anmäla händelsen som en personuppgiftsincident.

Bakgrunden är ett internt dokument med skärmdumpar från sociala medier som kartlägger hur anhängare till Örebropartiet reagerat på en incident i kommunfullmäktige i februari.

I dokumentet, som Fria Tider har tagit del av, har många av partiets sympatisörer registrerats med namn och bild via sina kommentarer.

Enligt Örebropartiets ledare Markus Allard rör det sig om olaglig åsiktsregistrering.

Från regionens sida avfärdas dock anklagelserna. Vice ordföranden i fullmäktige, Bo Rudolfsson (KD), uppger att syftet var att följa hur regionens arbete uppfattas.

– Det fanns det inte ens en tanke på åsiktsregistrering från vår sida, vi ville veta hur vi sågs som presidium och hur vi skötte vårt arbete, säger han till SVT Nyheter Örebro.

Regionledningen hävdar att uppdraget handlade om att få en överblick av stämningsläget, inte att registrera enskilda personer.

– Uppdraget var att tjänstepersonen skulle räkna ihop andel positiva respektive negativa kommentarer. Men inte att det skulle dokumenteras med namn och bild.

Markus Allard hänvisar dock till att den opolitiska tjänsteman som genomförde uppdraget på order av Torgny Larsson (S), ordförande i regionfullmäktige, medgett att det handlade om att kartlägga människors åsikter om partiet.

– Ansvarig tjänsteperson som beordrats av Socialdemokraterna att utföra detta har i samtal med mig bekräftat att han fått i uppdrag att kartlägga människors åsikter gällande Örebropartiets agerande i regionfullmäktige, säger han.

Nu ska Integritetsskyddsmyndigheten pröva om det inträffade inneburit att personuppgifter hanterats på ett olagligt sätt.