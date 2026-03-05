© SD/Facebook, FT BILD/ARKIV
"Vi måste få stopp på de här utvisningarna för dem som sköter sig", säger Elin Jensen (SD).

SD-kvinnor: Låt illegala invandrare "som sköter sig" slippa utvisning

Publicerad 5 mars 2026 kl 08.38

Inrikes. Invandrare som saknar rätt att vistas i Sverige bör slippa utvisning om de "sköter sig". Det anser Sverigedemokraternas kvinnoförbund SD-kvinnor, som nu uttalar sig om så kallade tonårsutvisningar.

Sverigedemokraternas kvinnoförbund ger sig nu in i debatten om de så kallade tonårsutvisningarna, som vänstermedier drevat om den senaste tiden.

Det handlar om vuxna invandrare vars föräldrar har rätt att stanna i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd efter att de fyllt 18.

Enligt Elin Jensen, styrelseledamot i SD-kvinnor och regionråd i opposition i Örebro, behövs en politisk lösning snabbt – så att utvisningarna kan stoppas.

– Vi behöver någon typ av ventil ser vi att det behövs och regeringen behöver lägga fram ett förslag på bordet nu så att vi får stopp på de här utvisningarna för dem som sköter sig, säger hon till Ekot.

Frågan är en av de migrationsfrågor som Tidöpartierna just nu förhandlar om. Ambitionen är att presentera en lösning inom kort.

SD-kvinnor uppger att många medlemmar hört av sig om frågan.

– Det är folk som hör av sig och är oroliga för att vi utvisar människor som vill göra gott här i Sverige och som vill vara med och bygga vårt Sverige så att säga.

Enligt uppgifter till Ekot finns det från SD-ledningens sida "en förståelse" för kvinnoförbundets krav. Frågan ska ha diskuterats på partistyrelsens möte tidigare i veckan.

Samtidigt betonas från partiledningen att lagstiftningen måste bli noggrant utformad för att undvika problem liknande dem efter den omstridda gymnasielagen 2018.

