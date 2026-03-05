© X/Friedrich Merz
Friedrich Merz och Donald Trump framstod plötsligt som bästa vänner när de möttes i Ovala rummet efter att Trump startat storkriget i Mellanöstern för Israel.

"Pinsamt": Medial tysk oro över kanslerns smörande för Trump

Publicerad 5 mars 2026 kl 16.33

Utrikes. Efter att Donald Trump satt igång ett storkrig tillsammans med Israel i Mellanöstern blir han överöst med smicker av den tyske förbundskanslern Friedrich Merz. Nu får kanslern hård kritik i tysk media, efter att ha hållit tyst när Trump hotade Spanien med att använda deras militärbaser utan lov.

Friedrich Merz möte med USA:s president Donald Trump i Vita huset har utlöst starka reaktioner i tysk press.

Den tyska veckotidningen Der Spiegel anklagar förbundskanslern för att ha uppträtt "pinsamt" under samtalet och för att inte ha ställt upp för en europeisk partner när Spanien hamnade hård amerikansk press.

Bakgrunden var att Trump angrep myndigheterna i Madrid och hotade att bryta handelsrelationerna med Spanien. Detta som hämnd för att Spanien inte ville låta USA använda spanska militärbaser i det pågående israeliskt-amerikanska anfallskriget i Mellanöstern.

Enligt Der Spiegel förblev Merz länge tyst när den amerikanske presidenten kritiserade Spanien och hotade att använda deras militärbas utan spanskt godkännande.

– Vi kan använda deras bas om vi känner för det, vi skulle bara kunna flyga in och använda den. Ingen kommer att stoppa oss, sade Trump.

Först efter en fråga från en journalist tog han till orda. Men i stället för att uttrycka stöd för Spanien förklarade den tyske förbundskanslern att Spaniens regering borde presentera "övertygande argument".

Tidningen konstaterar att detta var en politisk missräkning och att Merz skämmer ut Europa.

"Merz åkte till Washington för att tillfredsställa Trump – och det lyckades han med. Men inför världens offentlighet svek han Spanien, en partner i Europeiska unionen", skriver Der Spiegel.

Tidningen framhåller att förbundskanslern åtminstone hade kunnat försöka byta ämne eller tydligt markera att ekonomiska hot mot ett EU-land i praktiken riktas mot hela unionen.

EU-kommissionen har reagerat på hoten från Washington.

– Kommissionen kommer att säkerställa fullt skydd för Europeiska unionens intressen. Vi är fullt solidariska med alla medlemsstater och deras medborgare, säger kommissionens talesperson Olof Gill.

