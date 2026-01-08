© TV4
 

"Pojkarnas" snöattack mot TV4-kvinnan: "Barn är barn"

Scrolla för video...

Publicerad 8 januari 2026 kl 12.07

Media. TV4 Nyheternas direktsända nyhetsrapportering från Paris fick avbrytas när "ungdomar" plötsligt började peppra den kvinnliga reportern med snöbollar.
– Barn är barn, säger reportern Jennifer Paterson efteråt om "pojkarna".

TV4:s frilansreporter Jennifer Paterson rapporterade direkt från Paris när hon plötsligt utsattes för snöbollskastning.

En person började kasta snö på avstånd, innan fler anslöt och kom närmare. Till slut gick det inte längre att fortsätta sändningen.

– Du får nästan avgöra om du vill fortsätta prata med mig, eller om vi får försöka styra av det här, sade programledaren Thomas Ritter i sändningen.

Jennifer Paterson försökte först fortsätta, men avbröt kort därefter.

– Det är lite snöbollskrig, men det här är också en del av Paris när det är snötäckt. Det här är en sak som kan hända med ungdomarna. Men vet ni vad, jag tror att vi får avbryta, nu blev det lite väl mycket, sade hon.

Efteråt säger hon till TV4 Nyheterna att störningar under direktsändningar är ovanliga.

– Peppar peppar är det väldigt sällan som folk stör, säger Jennifer Paterson.

Snöfallet i Paris är kraftigare än normalt, vilket enligt TV4-reportern bidrog till situationen.

– Det är speciellt att det är så här mycket snö. De här killarna som kanske hade lite skolrast, gick helt enkelt för långt.

Samtidigt konstaterar hon att det blev omöjligt att göra sitt jobb.

– Det är bara svårt att hålla tråden och fortsätta göra sitt jobb. Barn är barn, ungdomar är ungdomar. De tycker att det är spännande med sändning.

