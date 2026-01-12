© P. Tracz / KPRM
Zbigniew Ziobro.

Polens förre justitieminister får asyl i Ungern

Publicerad 12 januari 2026 kl 13.43

Utrikes. Ungern har beviljat politisk asyl åt Polens tidigare justitieminister Zbigniew Ziobro. Beskedet fördjupar sprickan mellan Warszawa och Budapest efter det liberala maktskiftet i Polen.

Ziobro var justitieminister under nationalkonservativa Lag och rättvisa (PiS) och är nu föremål för åtgärder från den nya, EU-vänliga regeringen under premiärminister Donald Tusk.

Regeringen har lovat att ställa tidigare PiS-toppar inför rätta för misstänkt maktmissbruk.

I ett inlägg på X skriver Ziobro att han har valt att utnyttja den asyl som den ungerska regeringen beviljat honom. Han uppger samtidigt att han även har begärt asyl för sin hustru och motiverar beslutet med att han anser sig utsatt för politiskt motiverade åtgärder av den "kriminella grupp" som idag styr Polen.

Polska åklagare utreder Ziobro för att ha missbrukat pengar ur en fond som var avsedd att hjälpa brottsoffer. Enligt åklagarna ska medel bland annat ha använts till spionprogrammet Pegasus, som anklagas för att ha satts in mot inhemska politiska motståndare. Ziobro förnekar brott och hävdar att han är föremål för en politisk häxjakt.

Reaktionen från den liberala polska regeringen är skarp. Tomasz Siemoniak, minister med ansvar för Polens säkerhetstjänster, skriver på X att Ziobro flyr från rättsprocessen i Polen och hånar honom för beslutet att söka asyl utomlands.

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó bekräftar att landet har beviljat asyl åt polska medborgare, men utan att officiellt namnge Ziobro. Han säger samtidigt att många människor i Polen enligt hans uppfattning utsätts för politisk förföljelse.

Ungern och Polen var länge nära allierade under PiS-styret, men relationerna har försämrats kraftigt sedan Donald Tusks regering tog över i Warszawa. Redan 2024 väckte det ilska i Polen när Ungern gav asyl åt Marcin Romanowski, tidigare biträdande justitieminister under PiS, som också är misstänkt för missbruk av offentliga medel.

