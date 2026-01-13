© Facebook/Polisen
 

Polis gav liggande somalier elchock i huvudet – slipper fängelse

Publicerad 13 januari 2026 kl 15.23

Inrikes. En polisman döms för misshandel efter att ha använt sitt elchockvapen mot en man som låg ner omgärdad av vakter utanför en nattklubb på Stureplan i Stockholm. Trots att brottet bedöms motsvara ett halvårs fängelse slipper polisen att avtjäna straffet bakom lås och bom – med hänvisning till att han riskerar att få sparken.

Ingripandet skedde utanför nattklubben Umgänget på Birger Jarlsgatan natten till den 29 september 2024.

Mannen, en somalier, hade avvisats av ordningsvakter och låg på marken medan flera poliser och vakter befann sig runt honom.

Trots mannens underläge valde en av poliserna att ta fram sitt elchockvapen och ge en så kallad drivstöt mot mannens huvud-, hals- och nackområde.

Enligt domen var mannen kraftigt begränsad i sina rörelser och i allt väsentligt under kontroll vid tillfället. Trots det användes elchockvapnet, vilket tingsrätten bedömer som oförsvarligt. Våldet anses ha stått i strid med både behovs- och proportionalitetsprinciperna i polislagen.

Mannen förlorade kortvarigt medvetandet av elchocken och fick sårskador i nacke och huvud. Han fördes senare till Capio S:t Görans sjukhus och behövde även tandvård efter händelsen.

Tingsrätten bedömer brottet som misshandel av normalgraden. Straffvärdet motsvarar sex månaders fängelse. Vid straffmätningen har domstolen dock tagit hänsyn till att polismannen riskerar att förlora sin anställning till följd av domen. Påföljden stannar därför vid villkorlig dom i kombination med 120 timmars samhällstjänst. Om fängelse hade valts som påföljd skulle straffet ha satts till fyra månader.

Den dömde polismannen ska även betala 33.100 kronor i skadestånd till den drabbade mannen. Beloppet avser kränkning samt sveda och värk, med ränta från dagen för händelsen.

