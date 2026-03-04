Polisen ska få AI-skanna ansikten i realtid

Enligt Justitiedepartementet ska tekniken kunna användas bland annat för att identifiera misstänkta gärningsmän, lokalisera brottsoffer och förhindra allvarliga brott mot liv och säkerhet.

Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att polisens verktyg behöver utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen.

– Polisen behöver effektivare verktyg för att bekämpa grov brottslighet, och ny teknik ger nya möjligheter. Nu ser vi till att polisen ska få lokalisera misstänkta gärningsmän i realtid med hjälp av AI. Samtidigt som vi ser till att rättssäkerheten och den personliga integriteten värnas, säger Gunnar Strömmer i ett uttalande.

Enligt förslaget ska tekniken kunna användas vid utredningar av vissa grova brott samt för att verkställa straffrättsliga påföljder.

Användningen ska normalt kräva tillstånd från åklagare eller domstol. I brådskande situationer ska polisen dock kunna börja använda tekniken direkt. I sådana fall måste en ansökan om tillstånd lämnas in inom 24 timmar.

Integritetsskyddsmyndigheten föreslås få ansvar för tillsynen över användningen.

Om riksdagen godkänner lagförslaget är planen att de nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2026.