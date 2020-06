Polisen utreder mordbrand efter brand i hembygdsmuseum

Det var strax före klockan två på natten som polis och brandkår larmades till Annelundsgatan i Kävlinge. På platsen konstaterades en fullt utvecklad brand i den så kallade Klockaregården. Klockan 02:22 var byggnaden övertänd och brandmännen lät den därför brinna ned under kontrollerade former.

Polisen har upprättat en anmälan om mordbrand med anledning av branden och tidigast under morgondagen kommer tekniker att undersöka brandplatsen.

Klockaregården var under 1830-talet byskola i Kävlinge och låg då längs Storgatan som var genomfartsväg för resenärer på väg mot Lund. Från 1872 fungerade huset som klockaregård. En klockare hade under 1800-talet ofta flera yrkesroller; han ansvarade för kyrkans klockringningar, var organist i kyrkan samt folkskollärare under vardagarna.

1957 flyttades huset till sin nuvarande plats i samband med att Storgatan breddades. Den har sedan dess utgjort en del av Kävlinges hembygdsmuseum och kulturarv. Inatt brann det nästan 200 år gamla huset ned.