Valmyndigheten tog redan 2023 fram sitt förslag på en ny, gemensam valsedel. Men riksdagspartierna säger sig ännu behöva fortsätta "utreda" frågan.

Politikernas besked: Ingen gemensam valsedel i höst heller

Publicerad 5 januari 2026 kl 18.16

Inrikes. Det blir ingen gemensam valsedel inför höstens val. Väljarna får även denna gång rösta med dagens system – där enorma mängder valsedlar trycks och läggs ut i vallokalerna runt om i landet och skapar kaos. Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand anklagar nu riksdagspartierna för att gynna sig själva på bekostnad av mindre utmanare.

Inför riksdagsvalet 2022 tryckte Valmyndigheten 710 miljoner valsedlar. Av dessa användes omkring 25 miljoner.

Trots den växande kritiken mot slöseriet och de återkommande problem som mängderna valsedlar skapar i vallokalerna "hinner" ingen reform genomföras till valet i höst, enligt Sveriges Radios Ekot.

Det är politikerna i riksdagen som säger sig behöva ytterligare tid att "utreda" frågan innan någon reform kan föreslås.

Fram till nyligen var den svenska modellen att partiernas respektive valsedlar skulle ligga helt öppet i vallokalerna så att alla kunde se vilket parti man skulle rösta på. Efter påtryckningar från EU ändrades systemet så att sedlarna skulle förvaras på en avskild plats – något som skapat nya stora logistiska problem vid valen.

Valmyndigheten har föreslagit att dagens system ska ersättas av en gemensam valsedel där alla partier finns samlade och väljaren kryssar sitt val, som i andra länder. En sådan modell skulle minska både logistiken och trängseln vid röstningen, men någon ändring blir det alltså inte i år.

– Det skapar problem i produktion och distribution, men allra mest för väljarna i vallokalerna, att det är många valsedlar att välja på. Det tar tid och det i sig skapar köer, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, till Ekot.

Beskedet väcker kritik från mindre partier. Alternativ för Sverige-ledaren Gustav Kasselstrand menar att systemet gynnar riksdagspartierna på bekostnad av utmanare.

"Riksdagspartierna delar in Sveriges partier i A-lag och B-lag. A-laget är de själva, som får valsedlar gratis och dessutom utlagda i hela landet", skriver han i ett X-inlägg.

Enligt Kasselstrand innebär dagens ordning att mindre partier själva måste bekosta tryckning och distribution av valsedlar, samtidigt som hundratals miljoner exemplar produceras i ett land med drygt åtta miljoner röstberättigade.

"Valmyndigheten har föreslagit en gemensam, neutral valsedel. Det skulle vara mycket mer demokratiskt, minska köerna och kaoset – och vara betydligt bättre för miljön. Men politikerna håller fast vid det gamla systemet. De vill inte förlora sina privilegier", skriver han.

