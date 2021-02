Populär kemikalie ger barn lägre IQ

Att bisfenol A är hormonstörande har varit känt länge. Den kan till exempel påverka barns neurologiska utveckling och också öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer.

I nappflaskor och leksaker har bisfenol A ersatts helt sedan 2011, då kemikalien förbjöds i många produkter. Även i lock till barnmatsburkar, husgeråd och kassakvitton är bisfenol a historia.

Men ersättaren heter ofta bisfenol F eller bisfenol S, och även i dem kan det finnas hormonstörande effekter på människor. Hittills har man dock av någon anledning inte forskat om det, men nu har ett forskarlag från Sverige och USA tagit tag i saken – och gjort en obehaglig upptäckt.

– Tyvärr saknas i stort sett studier som undersökt effekten av ersättningskemikalierna i människor. Syftet var därför att undersöka om exponering för dessa kemikalier under tidig graviditet kunde kopplas till barns kognitiva utveckling, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor och projektledare för Selma-studien vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai, i ett pressutskick.

Genom att mäta nivåer av tre sorters bisfenoler hos kvinnor i graviditetsvecka 10 och göra uppföljande IQ-tester på barnen kunde forskarna visa att exponering för bisfenol F under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder.

– Vi är egentligen inte förvånade över de här resultaten, säger Carl-Gustaf Bornehag. Resultatet visar återigen att man måste vara försiktig innan man introducerar nya kemikalier.

Studien väcker oro, enligt Elin Engdahl, forskare vid Uppsala universitet.

– Exponeringen för BPF ökar eftersom kemikalien nu ersätter till exempel BPA i en lång rad vanliga produkter och material. Jag tycker att större ansvar borde ligga på att bevisa att kemikalier är säkra innan de släpps på marknaden, säger hon i ett uttalande.