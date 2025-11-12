© FT BILD/ARKIV
 

"Projekt Kvinna" skulle ge invandrarkvinnor jobb – 9 av 10 återgick till bidrag

12 november 2025

Inrikes. Botkyrka kommuns satsning ”Projekt Kvinna” fick 52 av 93 deltagare i arbete under projekttiden. Men när satsningen avslutades hade bara 11 kvar en anställning – resten hade återgått till att leva på bidrag, rapporterar Mitt i Botkyrka.

Projektet riktade sig till utrikesfödda kvinnor, 45+, som länge stått utanför arbetsmarknaden, och finansierades med tre miljoner kronor från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Insatserna bestod av språkträning, förstärkt arbetsträning och subventionerade jobb i kommunens verksamheter mellan januari 2024 och juli 2025.

De 52 som kom i arbete hade vid start 580.000 kronor i samlat månadsbidrag. Vid projektets slut var nivån nere på 176.000 kronor, men efteråt steg den igen till 367.000 kronor per månad.

– Det här arbetet kräver tid och resurser för att det ska vara hållbart, säger Magdalena Hesnel, enhetschef vid Arbetsmarknadsenheten, till Mitt i.

– Vi har ingen mirakelkur, konstaterar hon.

Trots fiaskot sker kommunen nu medel från Europeiska socialfonden för en fortsättning med större fokus på hälsa och långsiktigt stöd.

– De behöver hjälp mot att bli arbetsredo, helt enkelt, säger Dag Ahlse (C), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, till Mitt i.

Totalt deltog 93 kvinnor som gick på socialbidrag. 52 fick jobb under resan, men bara 11 stod kvar i arbete när projektet avslutades. En slutrapport om de ekonomiska resultaten väntas vid årets slut.

