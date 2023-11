Protester i Frankrike efter antivitt mord på tonåring

En danstillställning i byn Crépol i sydöstra Frankrike den 19 november förvandlades till en blodig mardröm.

Ett invandrargäng beväpnat med knivar trängde sig in på området och började hugga ned ungdomarna. Thomas, 16 dödades och ytterligare nio skadades – varav nio allvarligt.

En rad vittnen hörde hur gänget beskrev att de villa döda "vita människor", och brottet klassificeras som ett antivitt hatbrott.

De huvudmisstänkta vuxna gängmedlemmarna heter Chaïd A., Yasir, Mathys, Fayçal, Kouider och Yanis, enligt Le Figaro.

I helgen hölls protester som av media beskrevs som "högerextrema" i Romans-sur-Isère och som möttes av kravallpolis.

På måndagskvällen ägde ytterligare en demonstration rum i Lyon, Frankrikes tredje största stad.

– Fransmän, vakna! Detta är ert land, skanderade demonstranterna bland annat.

– Invandring dödar, löd ett annat budskap.

Mordet på Thomas är bara ytterligare ett i raden av bestialiska invandrardåd som begåtts i Frankrike den senaste tiden – och landet kokar. Regeringens talesman Olivier Véran varnar för att det franska samhället riskerar att rasa samman efter mordet på tonåringen.

Following the stabbing murder of a French teen allegedly by Algerian youths in a southern French village, protesters gathered in Lyon to protest against immigration and Islam. Here they shout: “French wake up, this is your home here.” pic.twitter.com/NnE6YKb9UJ

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 27, 2023