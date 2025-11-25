Regeringen satsade halv miljard på "nyanlända" – gav 84 jobb

Satsningen på etableringsjobb drog i gång i januari 2024. Tanken var att ”tusentals” personer långt från arbetsmarknaden skulle få en anställning.

Fyra månader senare kunde regeringen meddela det första etableringsjobbet.

– Nu kortar vi vägen från nyanländ till nyanställd. Etableringsjobben är en viktig del i arbetet för att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Jag är glad att det första etableringsjobbet nu är på plats, sa den dåvarande arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) i ett pressmeddelande.

Sedan dess har det gått trögare. Totalt har 102 avtal om etableringsjobb tecknats, enligt Unionens tidning Kollega. Just nu har 84 personer en anställning via reformen, samtidigt som nästan 160.000 personer i Sverige räknas som långtidsarbetslösa.

– Det är väldigt få beslut, säger Emil Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen, till Aftonbladet.

I år har regeringen avsatt 510 miljoner kronor till etableringsjobben. Av dem har bara 8 miljoner använts. Arbetsförmedlingen har inget eget mål för hur många som ska komma in i reformen.

Etableringsjobben kräver särskilda kollektivavtal. Det ska handla om heltidsanställningar i högst två år, där den anställde kan få utbildning med sikte på fast jobb. Arbetsförmedlingen ska informera om möjligheten, men den arbetssökande måste själv hitta en arbetsgivare som vill anställa.

Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) är själv kritisk till utfallet.

”Jag är missnöjd”, skriver han i en kommentar till Aftonbladet.

"Det finns många nyanlända och långtidsarbetslösa som skulle tjäna på att få in en fot på arbetsmarknaden. Det måste till skärpning, parterna behöver ta ett större ansvar än tidigare för att den här reformen om den ska fungera”, fortsätter Britz via sin pressekreterare.

Arbetsmarknadsdepartementet har, precis som Arbetsförmedlingen, inget siffermål. Däremot uppger departementet att man hade räknat med ”betydligt fler” jobb än de 84 som nu finns. Britz menar att regeringen tagit sitt ansvar genom att ge Arbetsförmedlingen uppdraget att hjälpa arbetslösa in i etableringsjobb.

Trots det blygsamma utfallet fortsätter staten att skjuta till pengar. Nästa år får reformen 11 miljoner kronor, 2027 höjs anslaget till 84 miljoner och 2028 till 196 miljoner kronor.

En arbetsgivare som använder etableringsjobb betalar en månadslön på 7.999 kronor, medan Försäkringskassan står för statlig ersättning upp till 16.448 kronor i månaden.