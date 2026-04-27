Maria Malmer Stenergard.

Regeringen skrotar ordet islamofobi – "problematiskt"

Publicerad 27 april 2026 kl 17.40

Inrikes. Tidöregeringen ska sluta använda begreppet "islamofobi" och i stället tala om "antimuslimsk rasism". Samtidigt driver man även på för en ändring av terminologin inom EU.

Beskedet gavs av utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) under en riksdagsdebatt i fredags.

– Begreppet islamofobi är problematiskt, sade hon enligt 100%.

Enligt regeringen leder ordet fel. Det riskerar enligt Stenergard att uppfattas som att det handlar om individers "irrationella rädslor" snarare än om diskriminering och "rasism".

Dessutom anses det finnas en risk att begreppet blandas ihop med kritik av religion.

– Regeringens föredragna term är antimuslimsk rasism, säger Maria Malmer Stenergard.

Den nya linjen har redan börjat införas i politiken, enligt 100%. I regeringens handlingsplan mot "rasism och hatbrott" från 2024 lyftes invändningar mot begreppet.

Frågan togs upp i riksdagen efter att Sverigedemokraten Richard Jomshof kritiserat hur ordet tidigare använts, bland annat i samband med FN:s kampanjdag mot islamofobi.

Regeringen vill nu även få bort termen i internationella sammanhang.

– Det är enklast för oss att göra det om vi först samlar EU bakom en förändrad terminologi, och därför driver vi på för att man ska byta ut begreppet islamofobi mot det som benämns antimuslimsk rasism eller antimuslimskt hat. Nästa möte för att diskutera detta är den 18 och 19 maj i Bryssel, sade Maria Malmer Stenergard

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 244332181

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 244332182

Varnish cache server

