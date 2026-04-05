Rekordfet amerikan född

Den nyfödde pojken beskrivs som den största bebisen som någonsin fötts. Vikten ligger långt över genomsnittet på omkring 3,5 kilo och ska ha inneburit ett rekord för sjukhuset Cayuga Medical Center.

– Vi visste att han skulle vara större, men vi förväntade oss inte det här, säger mamman.

Samma dag föddes också en betydligt mindre bebis på sjukhuset, med en vikt på cirka 1,8 kilo.

Trots den höga vikten rör det sig inte om något världsrekord. Den tyngsta registrerade bebisen vägde nära tio kilo och föddes i Italien på 1950-talet. Däremot har pojken satt ett lokalt rekord och fått en särskild plats i sjukhusets historia.