© Ethan Cole Mercer/Facebook
Amerikanen till höger vägde rejält mycket mer än andra barn på sjukhuset.

Rekordfet amerikan född

Publicerad 5 april 2026 kl 12.01

Utrikes. En ovanligt stor pojke har fötts på ett sjukhus i delstaten New York i USA och väckt stor uppmärksamhet efter att ha vägt nära sex kilo vid födseln.

Den nyfödde pojken beskrivs som den största bebisen som någonsin fötts. Vikten ligger långt över genomsnittet på omkring 3,5 kilo och ska ha inneburit ett rekord för sjukhuset Cayuga Medical Center.

– Vi visste att han skulle vara större, men vi förväntade oss inte det här, säger mamman.

Samma dag föddes också en betydligt mindre bebis på sjukhuset, med en vikt på cirka 1,8 kilo.

Trots den höga vikten rör det sig inte om något världsrekord. Den tyngsta registrerade bebisen vägde nära tio kilo och föddes i Italien på 1950-talet. Däremot har pojken satt ett lokalt rekord och fått en särskild plats i sjukhusets historia.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 564183871

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 564183872

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

USA lyckades rädda sin försvunne pilot

Skadad men kommer återhämta sig. Trump vidhåller: ”Vi har totalt luftherravälde”.0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

