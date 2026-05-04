© Polisen
Den åtalade 17-åringen har fått ett svenskt pass.

Gruppvåldtog flicka i timmar på offentliga toaletter – "kan inte" utvisas

Publicerad 5 maj 2026 kl 11.46

Inrikes. Invandrarna drog in en funktionsnedsatt 15-årig flicka på fyra olika offentliga toaletter och våldtog henne gång på gång under hot och våld. Den ena kan inte åtalas eftersom han uppges vara 14 år. Den andre misstänkte, en 17-årig syrier, har hunnit få svenskt medborgarskap och kan därför inte utvisas om han döms.

En 17-årig syrier med dubbelt medborgarskap står åtalad för grov våldtäkt mot barn.

En 14-åring, medborgare i Afghanistan och Sverige, omfattas av bevistalan för samma brott, men kan inte dömas på grund av sin låga uppgivna ålder.

Flickan, som har en funktionsnedsättning, utsattes för övergreppen på fyra olika offentliga toaletter i ett köpcentrum i Uppsala i november 2025.

I flera timmar gick invandrarna runt mellan toaletterna och våldtog den 15-åriga flickan.

Syriern och afghanen ska ha agerat tillsammans och använt både våld och hot för att genomföra vaginala och orala samlag samt penetrerat henne med fingrarna.

Våldtäktsmännen ska ha filmat övergreppen och hotat flickan med att sprida filmerna.

– Han sa att om du säger till någon så kommer vi göra någonting. Och sprida ut videon överallt, säger flickan i förhör.

Våldet innebar bland annat slag mot rygg och stjärt samt fasthållning som orsakat smärta.

17-åringen åtalas också för kränkande fotografering och barnpornografibrott eftersom övergreppen filmades. Han erkänner filmandet men förnekar våldtäkten.

Det barnpornografiska materialet ska enligt åklagaren anses vara särskilt hänsynslöst "mot bakgrund av att det avsett ett barn som utsatts för ett verkligt övergrepp med våld och tvång samt att hon utsatts av flera personer".

14-åringen medger delar av händelseförloppet men nekar till brott. Eftersom 14-åringen inte är straffmyndig väcks bevistalan, vilket innebär att tingsrätten prövar skulden utan möjlighet till straff.

17-åringen dömdes för bara ett par månader sedan för grov misshandel efter att en man utsatts för sparkar mot huvudet medan han låg ned. Straffet blev endast 70 timmars ungdomstjänst.

