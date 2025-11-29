Elpriserna
© FT BILD/ARKIV
 

Risk för ny elprischock när Sverige ska bli värdland för utländsk AI

Publicerad 29 november 2025 kl 17.10

Ekonomi. Statliga Svenska kraftnät uppmanar allmänheten att göra sig redo för en ny prissmocka på el när stora särintressen förlägger sin elslukande verksamhet i Sverige. Ett av de mest omfattande projekten är den globala riskkapitaljätten Brookfield Asset Managements planerade AI-anläggning i Strängnäs.

Dela artikeln

Elpriserna

Visa alla

Bolaget vill investera 95 miljarder kronor tillsammans med bland andra Nvidia och Kuwaits statliga investeringsfond, vilket tidigare har välkomnats av den svenska regeringen.

Svenska myndigheter har samtidigt skärpt råden till den som i motsats till AI-hallarna betalar fullpris för sin el.

"Duscha kort och stäng av vattnet när du tvålar in dig", heter det bland annat i Konsumentverkets nya rekommendationer till den svenska allmänheten.

Bakgrunden är att anläggningarna drar ström. Bara Västerås-projektet väntas behöva 750 megawatt, vilket motsvarar ett halvt kärnkraftverk eller omkring 320.000 normalstora svenska villor.

Enligt Tobias Edfast, sektionschef på Svenska kraftnät, är det en ovanlig nivå:

– Det är en utmaning att få fram el till en så stor etablering, säger Edfast till SVT.

Vattenfall har ansökt om utökad kapacitet för projektet och Svenska kraftnät väntas fatta beslut nästa år.

Samtidigt vill fler elintensiva företag in på marknaden, särskilt i elprisområde 3, där efterfrågan redan är mycket hög.

För att möta utvecklingen kan nya stamnätsledningar behöva byggas från norra till södra Sverige. Men den växande elanvändningen riskerar att få konsekvenser för konsumenterna.

– All ny elanvändinng driver upp priset, säger Edfast.

Här gifter han sig – med sin elvaåriga kusin

Bröllopsvideon som väcker protester och avsky. Går i Muhammeds fotspår.0 Plus

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Mearsheimer i EU: Det går utför för Europa

Prognosen: Allt går åt helvete. Europa blir irrelevant – militärt, politiskt och ekonomiskt.0 

Ekonominyheter

Höjd koldioxidskatt kostade minst 6.000 jobb i industrin

Företagens sysselsättning minskade med 6–7 procent.. Främst drabbades lågutbildade och äldre arbetstagare.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.