Risk för ny elprischock när Sverige ska bli värdland för utländsk AI

Bolaget vill investera 95 miljarder kronor tillsammans med bland andra Nvidia och Kuwaits statliga investeringsfond, vilket tidigare har välkomnats av den svenska regeringen.

Svenska myndigheter har samtidigt skärpt råden till den som i motsats till AI-hallarna betalar fullpris för sin el.

"Duscha kort och stäng av vattnet när du tvålar in dig", heter det bland annat i Konsumentverkets nya rekommendationer till den svenska allmänheten.

Bakgrunden är att anläggningarna drar ström. Bara Västerås-projektet väntas behöva 750 megawatt, vilket motsvarar ett halvt kärnkraftverk eller omkring 320.000 normalstora svenska villor.

Enligt Tobias Edfast, sektionschef på Svenska kraftnät, är det en ovanlig nivå:

– Det är en utmaning att få fram el till en så stor etablering, säger Edfast till SVT.

Vattenfall har ansökt om utökad kapacitet för projektet och Svenska kraftnät väntas fatta beslut nästa år.

Samtidigt vill fler elintensiva företag in på marknaden, särskilt i elprisområde 3, där efterfrågan redan är mycket hög.

För att möta utvecklingen kan nya stamnätsledningar behöva byggas från norra till södra Sverige. Men den växande elanvändningen riskerar att få konsekvenser för konsumenterna.

– All ny elanvändinng driver upp priset, säger Edfast.