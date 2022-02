Ryssland inledde attack mot Ukraina

Enligt RT beskriver Putin det hela som en militäroperation som ska "försvara" de boende i utbrytarrepublikerna Luhansk och Donetsk.

"Omständigheterna kräver att vi vidtar beslutsamma och omedelbara åtgärder", står det i ordern från presidenten.

"Folkrepublikerna i Donbass har vänt sig till Ryssland med en begäran om hjälp. I enlighet med artikel 51.7 i FN-stadgan beslutar jag, med stöd av federationsrådets bemyndigande och av de vänskapsfördrag om ömsesidigt bistånd med folkrepublikerna Donetsk och Lugansk som ratificerats av det federala parlamentet, att genomföra en speciell militär operation", heter det vidare i Putins order.

När beskedet presenterades uppmanade Vladimir Putin de ukrainska soldaterna att "packa ihop sina vapen och åka hem". Kraftiga smällar hördes kort därefter i Kiev, där CNN-reportern Matthew Chance sände live medan det pågick.

– Jag hörde just flera kraftiga detonationer, sade han i livesändningen.

Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ

