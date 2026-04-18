S i Flen går emot partilinjen om Gaza

Partiets starke man Johan Sallros pekar på tiotusentals civila offer, främst kvinnor, barn och äldre, och menar att det inte räcker med att uttrycka ”oro”.

Flens S fördömer ”Israels rasistiska ockupationspolitik” och kräver slut på ockupationen av Gaza, Libanon och Västbanken.

Kommunens socialdemokrater vill även avskaffa Israels "rasistiska dödsstraff", som infördes nyligen och som i praktiken endast gäller för araber, medan israeler inte omfattas.

S i Flen skriver att Sverige bör försvara folkrätten, inte religionsförföljelse.

Partiets nationella linje har varit mer återhållsam, där Socialdemokraterna efter Sveriges lite pinsamma anslutning till Nato i praktiken har ställt upp bakom Kristersson och Malmer Stenergards Israellojala tonläge i utrikespolitiken.