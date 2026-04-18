S i Flen går emot partilinjen om Gaza

Publicerad 18 april 2026 kl 15.28

Utrikes. Socialdemokraterna i Flen kritiserar i en debattartikel regeringens försiktiga linje om Gaza och kräver tydligare ställning mot Israel. I praktiken utgör inlägget dock en kritik mot S egen nationella hållning – där man talar tyst om israeliska övergrepp för att inte störa Sveriges självbild som lojal och viktig aktör i Nato.

Partiets starke man Johan Sallros pekar på tiotusentals civila offer, främst kvinnor, barn och äldre, och menar att det inte räcker med att uttrycka ”oro”.

Flens S fördömer ”Israels rasistiska ockupationspolitik” och kräver slut på ockupationen av Gaza, Libanon och Västbanken.

Kommunens socialdemokrater vill även avskaffa Israels "rasistiska dödsstraff", som infördes nyligen och som i praktiken endast gäller för araber, medan israeler inte omfattas.

S i Flen skriver att Sverige bör försvara folkrätten, inte religionsförföljelse.

Partiets nationella linje har varit mer återhållsam, där Socialdemokraterna efter Sveriges lite pinsamma anslutning till Nato i praktiken har ställt upp bakom Kristersson och Malmer Stenergards Israellojala tonläge i utrikespolitiken.

Nyheter från förstasidan

Strandhälls stöd till Katja Nyberg efter kokainbevisen

"Ingen ska utsättas för detta". Kollegiala markeringen när Nyberg riskerar eget ansvar trots att hon är politiker och kvinna.0 

Ekonominyheter

IEA-bossen: Europas flygbränsle slut om "kanske sex veckor"

Inom kort kan planen inte längre lyfta.. "Största energikrisen vi någonsin stått inför."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

