S öppnar för att regera med M i "en orolig omvärld"

Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Ardalan Shekarabi säger att ett regeringssamarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna kan vara bra för Sverige.

– Det är en orolig omvärld och vi behöver fokusera på det som ligger i Sveriges intressen. Då tror jag att ett ansvarstagande från de två partier som traditionellt har haft statsministerposten hade varit bra för landet, säger han till Dagens Industri.

Shekarabi vill även se en mer långsiktig uppgörelse mellan partierna kring arbetsmarknadspolitiken. Enligt honom bör Arbetsförmedlingen göras om och näringslivet få större inflytande.

Han pekar också ut flera andra politikområden där Socialdemokraterna och Moderaterna skulle kunna arbeta tillsammans, bland annat ekonomi, energifrågor samt försvar och beredskap.

Tanken på en regering mellan de två största partierna har tidigare lyfts från S-håll. Statsminister Ulf Kristersson (M) har dock varit skeptisk till idén – men öppnat för att ett sådant samarbete skulle kunna bli aktuellt i en "djup kris".