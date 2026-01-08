Samtidigt i Kina: Elbilar försörjer elnätet vid behov

I Sverige har politiska projekt som Stegra och Northvolt visat att elektrifiering kan omsätta mycket pengar och påverka vanliga medborgares ekonomi, inte minst på pensionsområdet.

Även i Kina syns detta, där invånare nu kan ladda upp sina bilar billigt på laddstationer när elpriset är lågt och sälja tillbaka elen när effektbehovet och priserna är högre – och tjäna pengar.

– Bilarna matar ut elektricitet tillbaka till elnätet, säger Wan Da, biträdande chef för marknadsservicecentret vid State Grid Wuxi Power Supply Company, i ett uttalande.

Tekniken kallas vehicle-to-grid, V2G, och gör det möjligt att använda elbilsbatterier som en gemensam energiresurs. När efterfrågan på el skjuter i höjden, till exempel under heta sommardagar, kan nätet tillfälligt ta el från redan laddade fordon i stället för att starta fossildrivna kraftverk.

– Tänk på det som många små powerbanks som kopplas ihop och kan försörja hela byggnader, säger reportern Yang Chengxi i ett uttalande till CGTN.

En stor del av elen som laddar bilarna kommer normalt från solenergi. Med V2G kan överskottsel användas smartare och bidra till ett grönare elsystem, i linje med Kinas klimatmål.

– Till 2030 väntas Kinas nya energifordon överstiga 100 miljoner, vilket i teorin ger omkring en miljard kilowatt i reglerkapacitet för elnätet, säger Wang Jingdan vid Wuxis kommunala utvecklings- och reformkommission.

För bilägarna finns ekonomiska incitament. Elpriserna varierar över dygnet, vilket gör det möjligt att ladda billigt och sälja dyrt.

– Varje gång kan jag mata ut över 30 kilowattimmar och tjäna mer än 100 yuan, säger elbilsägaren Wang Xiaotong.

Om bilen används för att balansera elnätet varje dag innebär det intäkter på ca 4.300 kronor i månaden, medan en bil som deltar 3 gånger i veckan drar in ca 1.700 kr per månad till sin ägare.

Systemet är inställt så att urladdningen stoppas vid 20 procents batterinivå, så att bilen fortfarande kan användas och batteriet inte slits.

– Drygt 30 fordon kan tillsammans leverera omkring 1.200 kilowattimmar, vilket räcker för cirka 150 hushåll under en sommardag, säger Wan Da.

Samtidigt finns ändå farhågor kring batterislitage och tidsåtgång.

– Många oroar sig för att upprepade ladd- och urladdningar ska förkorta batteriets livslängd, säger Wang Xiaotong.

Enligt bolaget bakom försöken visar dock beräkningar att upp till 3.000 cykler inte har någon märkbar effekt på batteriernas livslängd.

– Tusen cykler motsvarar runt 200.000 kilometers körning, och de flesta bilar har omkring 2.000 oanvända cykler kvar, säger Wan Da.

Trots begränsningarna ses V2G som ett av de mest lovande verktygen för att bygga ut grön energi. Pilotprojekt pågår redan i flera kinesiska storstäder.