© Bysmon, Arild Vågen (Commons). Montage: Fria Tider
 

Oro när Hässelby villastad ska blandas med "Arabdalen"

Publicerad 19 april 2026 kl 15.27

Inrikes. SR-reportern Katarina Gunnarsson gjorde i veckan två reportage i P1 Morgon där hon rörde sig mellan Arabdalen i Hässelby och det närliggande villaområdet Hässelby villastad. Det blev en ovanligt rak skildring av konflikten mellan svensk villaidyll och invandrartätt gängområde.

Arabdalen, eller Hässelby gård som det formellt heter, fick sitt namn av personer utifrån, som ett sätt att beskriva att många i området har utländsk bakgrund.

En zigenare säger i reportaget att området, och närheten till villastaden i Hässelby, präglas av ett ständigt "vi-och-dem".

En tydlig skiljelinje är skolorna. Två skolor ligger mindre än 400 meter från varandra – i den ena går invandrarna och i den andra går svenskarna. Ett bullerplank längs Lövstavägen fungerar samtidigt som en fysisk gräns mellan områdena.

I villastaden uppger föräldrar att skolval i hög grad styrs av rykte. En mamma uttrycker oro för att barn påverkas av språkbruk, men också av kriminalitet.

Flera nämner grupper av högljudda killar som upplevs som skrämmande på vägen hem från skolan.

Samtidigt klagar invandrarna i reportaget på att de blir misstänkliggjorda. De menar att omgivningen antar att de är kriminella, trots att de själva ser sig som vanliga ungdomar som ibland gör “dumheter”.

Polisen gör dock en annan bedömning. Området klassas som utsatt, med förekomst av narkotikaförsäljning. Hässelby gård finns med både på polisens lista över utsatta områden och i myndighetsrapporter om utanförskap.

Flera boende vittnar om en försämrad trygghet över tid. En mamma som bott i området i 40 år säger att hon i dag inte vågar låta sin sjuåriga dotter gå ut ensam. Hon undviker också att stå på tunnelbaneperrongen sent.

En lokal blomsterhandlare beskriver hur han under många år sett barn dras in i kriminalitet och utsatthet. Han säger att utvecklingen fått honom att avstå från att skaffa egna barn.

Skillnaderna mellan områdena beskrivs av ungdomar som “två olika städer”.

I villastaden upplevs det som möjligt att röra sig ute sent utan oro, medan risken för rån anses betydligt större i det närliggande området.

Socialdemokratiska förslag om att minska segregationen genom att "blanda" elever möter kritik. Två tonårstjejer menar att det skulle innebära att elever som klarar sig bra förväntas ta risker med både studieresultat och trygghet.

– Då skulle vi duktiga flickor användas som någon slags kuddflickor och offras, säger en tonårsflicka som intervjuades av reportern.

Ordet "kuddflicka" uppstod under 2000-talet och betecknar skötsamma kvinnliga elever som skolorna placerar bland bråkiga pojkar i syfte att de ska ha en lugnande inverkan på stökiga elever.

Segregationen sammanfattas av en boende som “inte hållbar”, samtidigt som en ungdom konstaterar att det i praktiken bara är den avspärrande Lövstavägen som skiljer områdena åt.

Nyheter från förstasidan

V-kongressen röstade ned ledningens förslag om sänkt partiskatt

Ingen skattesänkning för V-höjdarna. Partiskatten anses viktig för att hålla nere politikers löner, enligt V:s kongress.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

