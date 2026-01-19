© SD/Kristianstads tingsrätt
Ulf Börkell (SD).

SD-politiker frias – dömde i sexköpsmål kopplat till thaisalong han själv besökt

Publicerad 19 januari 2026 kl 11.57

Lag & Rätt. SD-politikern Ulf Börkell frias från åtalet om tjänstefel efter att ha deltagit som nämndeman i ett sexköpsmål kopplat till en thaimassagesalong där han själv varit kund – och "dubbelswishat". Det slår Hovrätten över Skåne och Blekinge fast.

Åtalet gällde att Ulf Börkell inte anmält jäv när han dömde i ett mål som rörde en större bordellhärva i Kristianstad.

Åklagaren ansåg att hans opartiskhet kunde ifrågasättas eftersom han förekom på salongens kundlista som så kallad dubbelswishare, enligt Expressen.

Hovrätten konstaterar att Börkell visserligen varit oaktsam men att detta inte når upp till straffbar nivå.

"Hans uppgifter om besöket på salongen och anledningen till att han gjorde två betalningar via Swish får godtas", skriver hovrätten i domen.

Domstolen pekar bland annat på att det gått relativt lång tid sedan besöket på salongen och att Börkell haft "visst fog" för uppfattningen att det inte längre fanns något hinder för honom att delta i avgörandet av målet.

Bakgrunden är den bordellhärva som rullades upp våren 2023 efter ett tillslag mot en thaimassagesalong i Kristianstad. Polisen misstänkte att omkring 250 män kunde ha köpt sex, men i många fall var brotten preskriberade.

När en maskad lista över Swish-betalningar senare blev läsbar framgick att flera namngivna personer funnits bland kunderna, utan att det gick att avgöra om betalningarna avsåg massage eller sexköp.

I ett senare sexköpsmål mot en polisman, som slutade med frikännande dom, satt Börkell som nämndeman. Först därefter upptäcktes att han själv förekom på kundlistan.

Ulf Börkell har förnekat brott och hävdat att hans två Swish-betalningar gällde ett gemensamt besök på salongen tillsammans med hans fru. Han har också uppgett att han inte ansåg sig jävig i det aktuella målet.

Hovrätten är i detta fall första instans eftersom den påstådda brottsplatsen varit Kristianstads tingsrätt.

