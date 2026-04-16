Åtalet mot Tobias Hübinette
© KAU/Andy Lind, Christian Peterson
Tobias Hübinette "tillhör rätt ideologiskt läger" och då slipper man bli uppmärksammad i media när man begår brott, konstaterar Christian Peterson.

Media mörkar åtalet mot Hübinette – får kritik

Publicerad 16 april 2026 kl 13.01

Inrikes. Expo-grundaren Tobias Hübinette åtalas för att ha hotat och ofredat en vänsterkvinna – men i så kallade etablerade medier är det knäpptyst om saken. Nu väcker beteendet kritik.
"Varför skyddar media en farlig vänsterextremist?" frågar sig högerjournalisten Christian Peterson.

"Mitt hat mot er är gränslöst och jag har redan så otroligt många domar på mig att jag inte bryr mig längre."

"Du tar ju för fan aldrig aldrig aldrig i mig din jävla hora!"

"Nu ska ni alla lida och gå under era jävlar."

Så lyder några av de meddelanden som Tobias Hübinette nu åtalas för att ha skickat till en kvinnlig vänsteraktivist som leder ett skattefinansierat integrationsprojekt.

Tobias Hübinette är i dag rasforskare vid Karlstads universitet och lyfts ofta fram i media som både expert på och offer för rasism.

Hans långa bakgrund inom våldsvänstern och hans brottsregister nämns dock mindre sällan. Detta trots att brottsligheten varit synnerligen omfattande och riktat sig mot såväl politiska motståndare som människor i Hübinettes omgivning.

I en artikel som publicerades 2010 i samhällsmagasinet Arena berättade Expo-grundaren öppenhjärtigt om hur han misshandlade en "vit pojke" i förskoleåldern på en buss eftersom barnet sagt "titta, en kines".

Inte heller det nya åtalet mot Hübinette är något som det rapporteras om över huvud taget i de så kallade etablerade svenska medierna. Det enda undantaget är vänstertidningen Dagens ETC, som skrivit en anonymiserad artikel om saken med rubriken "Känd akademiker åtalas för olaga hot".

Högerjournalisten Christian Peterson avslöjade det nya åtalet mot Hübinette. I en artikel på sin hemsida tar han upp de dubbla måttstockarna i media.

"Varför skyddar media en farlig vänsterextremist?" frågar han sig.

Peterson jämför med Paolo Roberto, som fick löpa gatlopp i media efter att ha köpt sex. Men i fallet Hübinette blev det alltså inte en rad i tidningen.

"Detta är, enligt varje journalistisk måttstock, en nyhet av betydande allmänintresse. En offentlig person. Ett åtal. Dokumenterade hot. En kommande rättegång. Hübinette erkänner dessutom. Ändå valde de stora redaktionerna att tiga. Inte för att uppgifterna saknade relevans. Utan för att personen i fråga tillhör rätt ideologiskt läger", skriver Christian Peterson.

Även från politikerhåll noteras medietystnaden. Riksdagsmannen Lars Beckman (M) frågar i ett X-inlägg vad det "beror på" att SVT, SR, TV4 och Aftonbladet inte uppmärksammar åtalet trots att de regelbundet har med Tobias Hübinette som gäst och expert.

