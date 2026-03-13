Arkivbild: KC-135 Stratotanker.

Sex amerikanska soldater döda i "flygolyckan"

Publicerad 13 mars 2026 kl 16.13

Utrikes. Sex amerikanska soldater har omkommit efter den flygolycka med ett amerikanskt tankflygplan som inträffade i västra Irak. Iranstödd milis har tagit på sig dådet, men Pentagon hävdar att det rörde sig om en olycka.

Händelsen inträffade omkring klockan 14 på torsdagen, enligt USA:s regionala militärkommando Centcom, som ansvarar för amerikanska operationer i Mellanöstern.

Flygplanet var av typen KC-135, ett tankflygplan som används för att fylla på bränsle i andra militärflygplan under flygning.

Enligt Centcom omkom samtliga sex besättningsmedlemmar i kraschen. Namnen offentliggörs inte förrän anhöriga har underrättats.

Den amerikanska militären uppger samtidigt att det rör sig om en olycka som inte ska ha orsakats av någon attack.

Vad som orsakade kraschen utreds nu, uppger Centcom.

Ett nätverk av Iranstödda miliser i Irak, som kallar sig Islamiska motståndet i Irak, har samtidigt tagit på sig ansvaret för att ha skjutit ned planet. Gruppen har dock tidigare gjort falska anspråk på attacker i samband med kriget, enligt Sky News.

Det amerikanska flygvapnet har använt KC-135-planet i över 60 år. Modellen började tillverkas av Boeing under 1950- och början av 1960-talet och används fortfarande för att möjliggöra långdistansuppdrag för stridsflyg.

Sedan kriget mellan USA, Israel och Iran trappades upp den 28 februari har flera amerikanska soldater dödats i regionen. Med besättningen från det kraschade planet uppgår antalet till 13.

Nyheter från förstasidan

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

