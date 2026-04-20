"Sjöröveri": Här angriper USA iranska lastfartyget

Ett iranskt lastfartyg har angripits av USA i Omanbukten, enligt uppgifter från både Washington och Teheran.

Händelsen inträffade i närheten av Hormuzsundet, där både USA och Iran nu upprätthåller blockader.

USA:s president Donald Trump skriver på Truth Social att amerikanska styrkor gick till angrepp efter att fartyget vägrat stanna.

"Det gick inte bra för dem. Den amerikanska jagaren USS SPRUANCE, beväpnad med robotar, uppbringade TOUSKA i Omanbukten och gav dem en tydlig varning att stanna. Den iranska besättningen vägrade lyssna, så vårt örlogsfartyg stoppade dem omedelbart genom att spränga ett hål i maskinrummet", skriver han.

Enligt Trump bordades fartyget av amerikansk militär.

"Vi har nu full kontroll över fartyget och undersöker vad som finns ombord!"

Från iranskt håll beskrivs händelsen som både ett brott mot vapenvilan och som sjöröveri.

– Angriparen USA bröt vapenvilan och begick sjöröveri genom att beskjuta ett iranskt handelsfartyg i Omanbukten och landsätta soldater på fartygets däck samt slå ut dess navigationssystem, säger den militära iranska talesmannen Ebrahim Zolfaghari.

Iran svarade kort därefter med att rikta drönarattacker mot amerikanska örlogsfartyg i området, enligt landets militär.

Konflikten kring Hormuzsundet har förvärrats de senaste dagarna. Efter en kort öppning av farleden i samband med en vapenvila har Iran på nytt begränsat trafiken, samtidigt som USA upprätthåller sin blockad.

Trump hotar åter med stenåldersattack

Trump har fortsatt att påstå att han är i förhandlingar med iranierna och att de precis är på väg att gå med på alla hans krav – något han gjort i veckor nu, enligt kritiker för att manipulera marknaden.

Enligt iranierna är allt han säger bara lögn. I själva verket har parterna inte ens kunnat komma överens om ett ramverk för förhandlingar än, och Trump har nu åter börjat hota Iran med att bomba landet tillbaka till stenåldern genom att slå ut grundläggande civil infrastruktur.

"Vi erbjuder ett mycket rättvist och rimligt AVTAL, och jag hoppas att de accepterar det, för om de inte gör det kommer USA att slå ut varenda kraftverk och varenda bro i Iran. NO MORE MR. NICE GUY", hette det på Truth Social under söndagen.

Iran sedan tidigare svarat att man i så fall kommer att göra likadant med de arabiska gulfstaterna, något som skulle kunna göra dessa länder i praktiken obeboeliga.