© SVT
Den nya minidokumentären i SVT följer Åkesson under hans resa till Israel nyligen.

Åkesson: Troende muslimer kan inte vara svenskar

Publicerad 31 mars 2026 kl 09.35

Inrikes. Jimmie Åkesson riktar kritik mot Liberalernas partiledare Simona Mohamssons vision om en "blågul islam". I en ny SVT-dokumentär avfärdar han begreppet som motsägelsefullt – och ifrågasätter att en troende muslim kan vara svensk.

Dela artikeln

– Jag tror inte att man skulle kunna använda det begreppet därför att det finns ett motsatsförhållande inbyggt i det, säger Åkesson om "blågul islam".

Han fortsätter:

– Alltså, är man muslim skiljer man inte på det världsliga och det andliga, utan då är islam det som går först.

Bakgrunden är att Mohamsson lyft fram en vision där muslimska traditioner kombineras med svenska normer. Hon har beskrivit det som "att svenska muslimer ska kunna fira eid med familj och vänner. Följa den senaste arabiska eller turkiska såpoperan under ramadan. Vara en del av vår svenska värdegemenskap".

– Om vi utgår från att man är muslim och därmed sätter islam före allt annat, och det är islam som ska styra både ditt eget liv och alla andra enskilda individers liv, och det ska styra samhället och lagarna och så där. Då har jag svårt att se att man också är svensk, säger Jimmie Åkesson.

I höstas gav Åkesson ett annat besked i riksdagen. Då meddelade han att alla som har ett svenskt pass är svenskar.

– Är man svensk medborgare så är man svensk, sade han.

Tidöregeringen har delat ut närmare 200.000 nya medborgarskap till invandrare.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 438427829

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 438427830

Varnish cache server

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.