Åkesson: Troende muslimer kan inte vara svenskar

– Jag tror inte att man skulle kunna använda det begreppet därför att det finns ett motsatsförhållande inbyggt i det, säger Åkesson om "blågul islam".

Han fortsätter:

– Alltså, är man muslim skiljer man inte på det världsliga och det andliga, utan då är islam det som går först.

Bakgrunden är att Mohamsson lyft fram en vision där muslimska traditioner kombineras med svenska normer. Hon har beskrivit det som "att svenska muslimer ska kunna fira eid med familj och vänner. Följa den senaste arabiska eller turkiska såpoperan under ramadan. Vara en del av vår svenska värdegemenskap".

– Om vi utgår från att man är muslim och därmed sätter islam före allt annat, och det är islam som ska styra både ditt eget liv och alla andra enskilda individers liv, och det ska styra samhället och lagarna och så där. Då har jag svårt att se att man också är svensk, säger Jimmie Åkesson.

I höstas gav Åkesson ett annat besked i riksdagen. Då meddelade han att alla som har ett svenskt pass är svenskar.

– Är man svensk medborgare så är man svensk, sade han.

Tidöregeringen har delat ut närmare 200.000 nya medborgarskap till invandrare.