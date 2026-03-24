Skulder och bidragsfusk ska kunna ge utvisning

Regeringen går vidare med ett förslag om ett nytt så kallat vandelskrav. Det innebär att fler utlänningar ska kunna nekas eller bli av med sina uppehållstillstånd om de inte anses sköta sig.

Förslaget presenteras i en lagrådsremiss och omfattar både nya och redan beviljade tillstånd.

– De allra flesta som invandrar till Sverige gör rätt för sig och är en viktig del av den svenska samhällsgemenskapen. Men den som kommer hit och begår brott eller missköter sig har förbrukat den svenska gästfriheten. Sverige är inte en kravlös gemenskap, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

Enligt regeringen ska det inte längre krävas brott för att ett tillstånd ska kunna återkallas. Även andra brister ska kunna vägas in, till exempel om en person inte följer myndighetsbeslut, utnyttjar välfärdssystemen felaktigt eller har skulder.

– Sverige har under många år beviljat uppehållstillstånd till människor som kommit hit med oärliga eller rentav fientliga avsikter. Nu avser vi genomföra ytterligare förändringar för att ge oss bättre möjligheter att utvisa människor som förbrukat sin rätt att vara här. Vårt land ska inte vara en fristad för utlänningar som ägnar sig åt kriminalitet eller uppvisar antisocialt beteende, säger Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Regeringen vill också göra det möjligt att återkalla tillstånd i fler situationer än i dag, exempelvis om en person bedöms utgöra ett hot mot allmän ordning eller säkerhet, eller om tillståndet har beviljats på felaktiga uppgifter.

Samtidigt föreslås begränsningar kopplade till hur länge en person har vistats i Sverige tas bort.

Migrationsverket ansvarar för prövningen och besluten kan överklagas till Migrationsdomstolen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juli 2026.