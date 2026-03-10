SL kallade ukrainskt pass "skräp" – krävs på 50.000 kronor

Diskrimineringsombudsmannen, DO, riktar krav mot Region Stockholm efter en incident på en SL-buss i oktober 2024.

En ukrainsk kvinna skulle då resa med buss i Stockholm. Eftersom ukrainska medborgare enligt ett beslut i regionens trafiknämnd får använda sitt pass som färdbevis visade hon upp sitt ukrainska pass för föraren.

Enligt DO reagerade chauffören genom att uttala sig nedsättande om dokumentet på ryska:

– Det här är inte ett pass, det här är skräp.

Uttalandet upplevdes av kvinnan som både förnedrande och kränkande, enligt DO.

Region Stockholm bestrider inte att orden yttrades men menar att det rör sig om ett missförstånd. Enligt regionen ska chauffören ha syftat på att passet var slitet och därför behövde bytas ut.

Diskrimineringsombudsmannen gör dock en annan bedömning. Bilder som myndigheten tagit del av visar enligt DO att passet var helt och i gott skick.

Myndigheten anser därför att uttalandet utgör trakasserier med koppling till kvinnans etniska tillhörighet.

– Som resenär i kollektivtrafiken ska man inte behöva utsättas för diskriminering och kränkande uttalanden om sitt ursprung av förare eller annan personal. Det ska vara en självklarhet och det är regionens ansvar att se till att så inte sker, säger Mira-Liv Atie, processförare vid DO, i ett pressmeddelande.

DO kräver att Region Stockholm betalar 50.000 kronor i diskrimineringsersättning.

Regionen har fram till den 23 mars på sig att betala beloppet. Om så inte sker kan myndigheten lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.