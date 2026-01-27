© PSOE
Pedro Sánchez.

Socialistkuppen i Spanien: Amnesti till halv miljon illegala invandrare

Publicerad 27 januari 2026 kl 12.47

Utrikes. Spaniens socialistledda regering driver igenom en omfattande amnesti för illegala invandrare via kungligt dekret. Beslutet väcker raseri på högerkanten och anklagas för att kringgå parlamentet.
– Tyrannen Sánchez hatar och vill byta ut det spanska folket, säger Santiago Abascal, partiledare för invandringskritiska Vox.

Dela artikeln

Spaniens socialistregering under premiärminister Pedro Sánchez har enats med extremvänstern om att genomföra en massamnesti för omkring 500.000 illegala invandrare.

Åtgärden ska antas genom ett kungligt dekret, vilket innebär att parlamentet rundas och en bindande omröstning i kongressen undviks.

Uppgörelsen mellan Socialistpartiet PSOE och Podemos väntas godkännas av ministerrådet. Ett i sak liknande förslag har legat blockerad i parlamentet i över ett år på grund av bristande stöd.

Enligt upplägget ska personer utan uppehållstillstånd som kan visa att de befunnit sig i Spanien före den 31 december 2025 och stannat i minst fem månader kunna få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd, under förutsättning att de saknar grovt brottsregister.

När en ansökan lämnas in ska pågående utvisningsärenden pausas. Tillstånden gäller i ett år och kan förlängas. Vänsterextrema Podemos bedömer att över en halv miljon personer omfattas.

Från Podemos håll firas beslutet öppet. Partiets tidigare jämställdhetsminister och nuvarande EU-parlamentariker Irene Montero beskriver amnestin som en "akut åtgärd för social rättvisa" och säger att processen ska göras snabb. Hon menar att åtgärden behövs för att skydda invandrare från det hon kallar "rasistiskt våld" och talar om "institutionell rasism".

Kritiker kallar beslutet odemokratiskt och varnar för att det skickar signaler som kan locka fler att ta sig illegalt till landet.

Vox-ledaren Santiago Abascal riktar hård kritik mot premiärministern. På X skriver han:

"500.000 illegala! Tyrannen Sánchez hatar det spanska folket. Han vill byta ut dem. Det är därför han vill skapa en dragfaktor genom dekret, för att påskynda invasionen. Det måste stoppas. Repatrieringar, deportationer och återvandring."

Även Vox EU-parlamentariker Hermann Tertsch anklagar regeringen för att försöka importera väljare:

– De här brottslingarna vill ta hit hela Afrika för att se om de åtminstone kan köpa rösterna från dem som inte kan spanska.

Beslutet tas mot bakgrund av en kraftig ökning av illegal invandring. Enligt uppskattningar från tankesmedjan Funcas har antalet illegala ökat från cirka 107.000 år 2017 till nära 840.000 år 2025. Funcas varnar för att massamnestier inte minskar den illegala invandringen om dagens inflöde fortsätter.

Kritiker pekar också på säkerhetsaspekten. I Baskien uppgav den regionala polisen Ertzaintza i höstas att 64 procent av de gripna misstänkta för brott var utlänningar, trots att migranter utgör en betydligt mindre andel av befolkningen. En rapport från CEU-CEFAS slår samtidigt fast att utlänningar är kraftigt överrepresenterade i allvarlig brottslighet och i landets fängelser.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Katja Nyberg (SD) talar ut: "Valt att vara tyst – tills nu"

Uppger sig i video vara utsatt för "offentligt karaktärsmord". Repliken: "Men knarkade du eller inte?"0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.