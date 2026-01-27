Socialistkuppen i Spanien: Amnesti till halv miljon illegala invandrare

Spaniens socialistregering under premiärminister Pedro Sánchez har enats med extremvänstern om att genomföra en massamnesti för omkring 500.000 illegala invandrare.

Åtgärden ska antas genom ett kungligt dekret, vilket innebär att parlamentet rundas och en bindande omröstning i kongressen undviks.

Uppgörelsen mellan Socialistpartiet PSOE och Podemos väntas godkännas av ministerrådet. Ett i sak liknande förslag har legat blockerad i parlamentet i över ett år på grund av bristande stöd.

Enligt upplägget ska personer utan uppehållstillstånd som kan visa att de befunnit sig i Spanien före den 31 december 2025 och stannat i minst fem månader kunna få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd, under förutsättning att de saknar grovt brottsregister.

När en ansökan lämnas in ska pågående utvisningsärenden pausas. Tillstånden gäller i ett år och kan förlängas. Vänsterextrema Podemos bedömer att över en halv miljon personer omfattas.

Från Podemos håll firas beslutet öppet. Partiets tidigare jämställdhetsminister och nuvarande EU-parlamentariker Irene Montero beskriver amnestin som en "akut åtgärd för social rättvisa" och säger att processen ska göras snabb. Hon menar att åtgärden behövs för att skydda invandrare från det hon kallar "rasistiskt våld" och talar om "institutionell rasism".

Kritiker kallar beslutet odemokratiskt och varnar för att det skickar signaler som kan locka fler att ta sig illegalt till landet.

Vox-ledaren Santiago Abascal riktar hård kritik mot premiärministern. På X skriver han:

"500.000 illegala! Tyrannen Sánchez hatar det spanska folket. Han vill byta ut dem. Det är därför han vill skapa en dragfaktor genom dekret, för att påskynda invasionen. Det måste stoppas. Repatrieringar, deportationer och återvandring."

¡500.000 ilegales!



El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión.



Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración. https://t.co/emUBvUAybx — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 26, 2026

Även Vox EU-parlamentariker Hermann Tertsch anklagar regeringen för att försöka importera väljare:

– De här brottslingarna vill ta hit hela Afrika för att se om de åtminstone kan köpa rösterna från dem som inte kan spanska.

Beslutet tas mot bakgrund av en kraftig ökning av illegal invandring. Enligt uppskattningar från tankesmedjan Funcas har antalet illegala ökat från cirka 107.000 år 2017 till nära 840.000 år 2025. Funcas varnar för att massamnestier inte minskar den illegala invandringen om dagens inflöde fortsätter.

Kritiker pekar också på säkerhetsaspekten. I Baskien uppgav den regionala polisen Ertzaintza i höstas att 64 procent av de gripna misstänkta för brott var utlänningar, trots att migranter utgör en betydligt mindre andel av befolkningen. En rapport från CEU-CEFAS slår samtidigt fast att utlänningar är kraftigt överrepresenterade i allvarlig brottslighet och i landets fängelser.