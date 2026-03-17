Talmannens panik när "högerextremister" köper hans gamla lokaltidning

Både riksdagens talman Andreas Norlén själv och extremvänstern reagerar kraftigt efter att den nedlagda lokaltidningen Värmlandsbygden åter kommit upp på nätet under ny kontroll.

Domännamnet har tagits över av Aeon Media Group, som även driver Nya Dagbladet och The Nordic Times.

Förvärvet har uppmärksammats av vänsterextrema Expo och andra vänstertidningar, som anklagar Nya Dagbladet för att vara "högerextrem" och så vidare.

Vänsterextrema Expo beskriver kopplingarna som "ett säkerhetshot", medan NWT skriver att tidningen har "hamnat i konstiga händer". Dagens ETC fastslår kort och gott att sajten "tagits över av högerextremister".

Andreas Norlén har själv en bakgrund i tidningen, som länge ägdes av hans familj. Hans mamma, Gunilla Norlén, stod som ägare fram till 2019, och han har tidigare beskrivit hur han varit delaktig i verksamheten.

När äldre material nu ligger kvar på sajten vill talmannen få bort sina egna texter. Han hänvisar till en tidigare överenskommelse.

"Jag har talat med den tidigare ägaren och vi var överens om att gammalt material, inklusive mina texter, inte borde ligga kvar på sajten. Jag uppfattar nu att han planerar att framföra till ägarna att texterna måste tas bort", skriver Norlén till tidningen Journalisten.

Nya Dagbladet noterar själva att talmannen inte ens hört av sig till dem med sina synpunkter.

"Norlén har inte vid något tillfälle kontaktat Aeon Media Group direkt. Inget samtal, inget brev, ingen förfrågan – bara krav via mellanhänder och media", skriver Nya Dagbladet och fortsätter:

"Det finns en viss ironi i situationen. Familjeföretaget som Norlén satt som styrelsesuppleant i tog emot över 60 miljoner kronor i presstöd från skattebetalarna. Men när ett privat mediebolag driver en nyhetssajt utan ett öre i statligt stöd – då blir det plötsligt ett problem."