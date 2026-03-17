© Faksimil/Riksdagen
Enligt Nya Dagbladet har Andreas Norlén inte ens hört av sig till dem med sina klagomål.

Talmannens panik när "högerextremister" köper hans gamla lokaltidning

Publicerad 17 mars 2026 kl 18.22

Media. Riksdagens talman Andreas Norlén kräver att hans egna texter raderas efter att hans familjs tidigare lokaltidning fått nya ägare – den alternativa högernättidningen Nya Dagbladets mediehus.
"De måste ta bort texterna", skriver Norlén.

Både riksdagens talman Andreas Norlén själv och extremvänstern reagerar kraftigt efter att den nedlagda lokaltidningen Värmlandsbygden åter kommit upp på nätet under ny kontroll.

Domännamnet har tagits över av Aeon Media Group, som även driver Nya Dagbladet och The Nordic Times.

Förvärvet har uppmärksammats av vänsterextrema Expo och andra vänstertidningar, som anklagar Nya Dagbladet för att vara "högerextrem" och så vidare.

Vänsterextrema Expo beskriver kopplingarna som "ett säkerhetshot", medan NWT skriver att tidningen har "hamnat i konstiga händer". Dagens ETC fastslår kort och gott att sajten "tagits över av högerextremister".

Andreas Norlén har själv en bakgrund i tidningen, som länge ägdes av hans familj. Hans mamma, Gunilla Norlén, stod som ägare fram till 2019, och han har tidigare beskrivit hur han varit delaktig i verksamheten.

När äldre material nu ligger kvar på sajten vill talmannen få bort sina egna texter. Han hänvisar till en tidigare överenskommelse.

"Jag har talat med den tidigare ägaren och vi var överens om att gammalt material, inklusive mina texter, inte borde ligga kvar på sajten. Jag uppfattar nu att han planerar att framföra till ägarna att texterna måste tas bort", skriver Norlén till tidningen Journalisten.

Nya Dagbladet noterar själva att talmannen inte ens hört av sig till dem med sina synpunkter.

"Norlén har inte vid något tillfälle kontaktat Aeon Media Group direkt. Inget samtal, inget brev, ingen förfrågan – bara krav via mellanhänder och media", skriver Nya Dagbladet och fortsätter:

"Det finns en viss ironi i situationen. Familjeföretaget som Norlén satt som styrelsesuppleant i tog emot över 60 miljoner kronor i presstöd från skattebetalarna. Men när ett privat mediebolag driver en nyhetssajt utan ett öre i statligt stöd – då blir det plötsligt ett problem."

Nyheter från förstasidan

SVT-veteraner: Mohamsson är en "wannabe-svenne"

Antirasistiska invandrarprofilernas hånfulla attack. Beskriver L-ledaren och hennes föräldrar som "rövslickare till Sverige".0 

Ekonominyheter

Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Ännu ett grönt pensionsfiasko.. "Skaftåsen Windfarm" redovisade förlust på 250 miljoner kronor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.