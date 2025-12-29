© Vita huset
 

Somalier fuskade till sig ett helt somaliskt BNP i bidrag

Publicerad 29 december 2025 kl 11.00

Utrikes. FBI-chefen Kash Patel meddelade på söndagen att myndigheten skickar ytterligare personal och resurser till Minnesota för att "avveckla storskaliga bedrägerier som utnyttjar federala program". Uttalandet kommer efter en rad avslöjanden om omfattande somaliskt bidragsfusk i samma storleksordning som Somalias BNP.

Dela artikeln

Patel hänvisade till en redan avslöjad bedrägerihärva på 250 miljoner dollar (motsvarande cirka 2,6 miljarder kronor), där federala matbidrag avsedda för utsatta barn under covidpandemin stals.

Hittills har 78 personer åtalats och 57 dömts i fallet.

"Det här är bara toppen av ett mycket stort isberg", skrev Patel på sociala medier.

Han betonade att vissa inblandade kommer att överlämnas till migrationsmyndigheter för möjliga processer om återkallande av medborgarskap och utvisning.

Federala åklagare uppskattar att upp till 9 miljarder dollar (cirka 94 miljarder kronor) kan ha stulits i liknande bedrägerier kopplade till Minnesotas somaliska befolkning – en summa nästan lika stor som Somalias hela BNP.

Patels uttalande följer på en viral video från oberoende journalisten Nick Shirley, som visade tomma daghem i Minneapolis som trots det fått miljontals dollar i bidrag.

Videoklippet har setts över 84 miljoner gånger sedan det publicerades den 26 december.

FBI-chefen betonade att resurstillskottet till Minnesota inleddes innan videon spreds.

Trumpadministrationen har länge pekat ut Minnesotas somaliska community som ett centrum för bidragsfusk under pandemin. President Donald Trump har avslutat tillfälliga skydd mot utvisning för somalier i delstaten och kallat Minnesota för en "hub för bedräglig penningtvätt" under demokratiske guvernören Tim Walz.

Trump har också riktat skarp kritik mot kongressledamoten Ilhan Omar (D-MN), somalisk-amerikansk representant, och kallat henne och hennes vänner för "skräp".

Omar har svarat med att kalla Trumps fixering vid henne och somaliska "amerikaner" för "creepy och ohälsosam".

Hon varnar för att administrationens politik är "farlig och inhuman" och präglad av vit makt-ideologi.

Omar har inte anklagats för brott, men hennes makes venture capital-företag Rose Lake Capital har raderat uppgifter om nyckelpersoner från sin webbplats mitt under granskningen av bedrägerierna.

Parets förmögenhet har enligt rapporter ökat dramatiskt på kort tid, skriver The Guardian.

Här lär sig Luna gå igen – tre år efter Abushis bestialiska våldtäkt

Kämpar på – med svåra hjärnskador. Tre år efter Abushi Kamals bestialiska överfall är Luna 12 år och försöker fortfarande lära sig gå.0 Plus

SVT-reporter "som knappt kan prata svenska" gör reportage om förskollärare som knappt kan prata svenska

Reportaget från Göteborg hånas. "Dårlandet levererar. Varje dag."0 Plus

Nyanlände Abdullah: "Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba"

Lovar ta hit sin "lilla familj" på tio personer för att leva på bidrag resten av livet. Får förstklassig service och gratis tandvård.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Pedofildömd transvestit styckade 25-åriga kvinnan i Rönninge – kan hamna i kvinnofängelse

Allmänheten varnade för honom – politikerna lyssnade inte. Nu kan Rönninge-mannen få avtjäna straffet bland "andra kvinnor".0 

Ekonominyheter

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.