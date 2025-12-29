Somalier fuskade till sig ett helt somaliskt BNP i bidrag

Patel hänvisade till en redan avslöjad bedrägerihärva på 250 miljoner dollar (motsvarande cirka 2,6 miljarder kronor), där federala matbidrag avsedda för utsatta barn under covidpandemin stals.

Hittills har 78 personer åtalats och 57 dömts i fallet.

"Det här är bara toppen av ett mycket stort isberg", skrev Patel på sociala medier.

Han betonade att vissa inblandade kommer att överlämnas till migrationsmyndigheter för möjliga processer om återkallande av medborgarskap och utvisning.

Federala åklagare uppskattar att upp till 9 miljarder dollar (cirka 94 miljarder kronor) kan ha stulits i liknande bedrägerier kopplade till Minnesotas somaliska befolkning – en summa nästan lika stor som Somalias hela BNP.

Patels uttalande följer på en viral video från oberoende journalisten Nick Shirley, som visade tomma daghem i Minneapolis som trots det fått miljontals dollar i bidrag.

Videoklippet har setts över 84 miljoner gånger sedan det publicerades den 26 december.

FBI-chefen betonade att resurstillskottet till Minnesota inleddes innan videon spreds.

Trumpadministrationen har länge pekat ut Minnesotas somaliska community som ett centrum för bidragsfusk under pandemin. President Donald Trump har avslutat tillfälliga skydd mot utvisning för somalier i delstaten och kallat Minnesota för en "hub för bedräglig penningtvätt" under demokratiske guvernören Tim Walz.

Trump har också riktat skarp kritik mot kongressledamoten Ilhan Omar (D-MN), somalisk-amerikansk representant, och kallat henne och hennes vänner för "skräp".

Omar har svarat med att kalla Trumps fixering vid henne och somaliska "amerikaner" för "creepy och ohälsosam".

Hon varnar för att administrationens politik är "farlig och inhuman" och präglad av vit makt-ideologi.

Omar har inte anklagats för brott, men hennes makes venture capital-företag Rose Lake Capital har raderat uppgifter om nyckelpersoner från sin webbplats mitt under granskningen av bedrägerierna.

Parets förmögenhet har enligt rapporter ökat dramatiskt på kort tid, skriver The Guardian.