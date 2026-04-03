Sossetidningens vd plågade hästen Doris till döds – döms till dagsböter

En toppchef inom medievärlden i norra Sverige fälls för djurplågeri efter att ha lämnat en häst utan tillräcklig tillsyn.

Det handlar om Haparandabladets chefredaktör, vd och ansvariga utgivare Linda Danhall, som enligt tingsrätten lät sin häst Doris utsättas för lidande utan att ingripa i tid.

Hästen var kraftigt avmagrad och dog senare i hagen.

Enligt domen vidtogs varken veterinärvård eller avlivning trots tydliga tecken på att djuret mådde dåligt.

Linda Danhall döms till 40 dagsböter, på totalt 16.000 kronor, för djurplågeri.

Chefredaktören, som efter att åtalet uppmärksammats blev känd på sociala medier som en kvinnlig version av "Näthatsgranskaren" Tomas Åberg, uppger själv att hon accepterar domen.

– Jag tycker det är rätt, säger hon enligt Norrbottens-Kuriren.

Under sommaren 2023 befann sig hästen hos bekanta medan Danhall var bortrest i flera veckor. När myndigheter senare gjorde en kontroll konstaterades att djuret var i dåligt skick.

En avlivning planerades, men genomfördes aldrig. Enligt Danhall sköts den upp efter kontakt med veterinär.

Detta motsägs dock i rätten.

– Jag ville förordna avlivning men hon ville ge hästen en chans, sade veterinären.

Domstolen bedömer att hästen därmed utsattes för ett utdraget lidande.

Trots domen blir Danhall kvar på sin post. Ägaren till Haparandabladet, Örjan Pekka menar att det saknas uppsåt bakom händelsen, men medger att situationen borde ha hanterats annorlunda.

– Hade det funnits ett tydligt uppsåt hade det varit annat. Det är olyckliga omständigheter som ledde fram till hästens avmagring. Hon hade behövt vara mer hård i nyporna och ta beslut om att avliva hästen, säger Pekka till Norrbottens-Kuriren.

Haparandabladet är formellt oberoende men som betraktas som S-märkt och har kallats för Socialdemokraternas språkrör i Haparanda.