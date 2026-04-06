© Lukas Heinrich Voss/flickr
Olyckan inträffade under en traditionell påskäggsjakt (Ostereiersuche) nära gränsen till Danmark.

Spädbarn och ungdomar döda i tysk påskstorm

Publicerad 6 april 2026 kl 13.02

Utrikes. Två tyska ungdomar och ett spädbarn har omkommit efter att ett träd fallit över ett traditionellt påskfirande i norra Tyskland. Olyckan inträffade under en jakt på påskägg utanför Flensburg på påskdagen.

Dela artikeln

En grupp på omkring 50 personer deltog i ett traditionellt firande i skogsområdet vid Satrupholm i delstaten Schleswig-Holstein, nära den danska gränsen. Flera barn fanns bland deltagarna.

Plötsliga stormbyar fick ett cirka 30 meter högt träd att falla över sällskapet.

Fyra personer fastnade under trädet. En 21-årig kvinna och en 16-årig flicka dog på plats.

Ett tio månader gammalt spädbarn fördes till sjukhus men avled senare av sina skador.

Ytterligare en ung kvinna vårdas på sjukhus med allvarliga skador.

Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.