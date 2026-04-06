Spädbarn och ungdomar döda i tysk påskstorm

En grupp på omkring 50 personer deltog i ett traditionellt firande i skogsområdet vid Satrupholm i delstaten Schleswig-Holstein, nära den danska gränsen. Flera barn fanns bland deltagarna.

Plötsliga stormbyar fick ett cirka 30 meter högt träd att falla över sällskapet.

Fyra personer fastnade under trädet. En 21-årig kvinna och en 16-årig flicka dog på plats.

Ett tio månader gammalt spädbarn fördes till sjukhus men avled senare av sina skador.

Ytterligare en ung kvinna vårdas på sjukhus med allvarliga skador.