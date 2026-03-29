Spanien avlivar ung kvinna efter gruppvåldtäkten: "Hennes önskan"

Noelia Castillo Ramos dog på torsdagskvällen efter en längre process där hon själv ansökt om dödshjälp, skriver spanska El Correro.

Beslutet genomfördes trots att hennes föräldrar motsatte sig det och försökte stoppa det i domstol, eftersom de inte trodde att hon skulle stå fast vid det om hon fick leva vidare och bli mer vuxen.

Hennes mamma, Yolanda Ramos, sade till spansk tv att hon hoppades att hennes dotter skulle ändra sig, och att hon annars skulle stanna vid hennes sida ”ända till slutet”.

Noelia själv uppgav att hon ville ”dö medan hon ser ung ut, jag vill dö vacker”, och tillade att hon skulle bära sin finaste klänning och sminka sig inför verkställigheten av myndigheternas beslut.

Hon planerade att ha fyra fotografier med sig: ett där hon målar ett porträtt av sin mamma, ett på sin valp från barndomen, ett från sin första skoldag och ett till från barndomen, som hon sade speglar ”lyckliga stunder” i hennes korta liv.

2022 utsattes Noelia för en gruppvåldtäkt av tre män på ett statligt boende. Efter ett självmordsförsök senare samma år blev hon förlamad i benen, och ville därefter få hjälp att ta sitt liv.

Sedan 2024 hade hon ansökt om dödshjälp enligt spansk lag, där det liksom i flera andra liberala länder är tillåtet om statens så kallade etiker bedömer att livet hos den sökande inte längre är värt att leva.

Hennes pappa drev frågan rättsligt, men i februari avslog landets högsta domstol överklagan och beslutade att avlivningen skulle verkställas.

Fallet har väckt en intensiv diskussion om lagstiftningen kring dödshjälp i Spanien.

– Vi har fått höra att det är en lag avsedd för extremfall, för människor som är mycket sjuka och som ligger för döden. Här används den för att avsluta en ung flickas liv, en flicka som har hela livet framför sig och som lider av en sjukdom som går att behandla, säger Polonia Castellanos från stiftelsen för kristna advokater, enligt AP.