Trump får ett dygn på sig att fördöma Israel

USA har en omfattande akademisk verksamhet i Mellanöstern och Europa, främst knutna till sina militärbaser men universiteten har även en civil användning.

Islamiska revolutionsgardet (IRGC), elitgrenen av Irans väpnade styrkor, har nu utfärdat en skarp varning till USA angående de senaste attackerna mot iranska universitet och krävt att Washington formellt fördömer attackerna senast klockan 10:30 på måndagen svensk tid.

IRGC meddelade dock att två amerikanska universitet i Mellanöstern "ändå" ska förstöras, oavsett Washingtons svar, som vedergällning för attackerna mot iranska utbildningsinstitutioner.

Uttalandet specificerade inte vilka universitet som skulle bli måltavlor.