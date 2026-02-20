© LifeSite News
Carrie Prejean Boller.

Sparkas av Trump – slår tillbaka: "Skulle hellre dö än dyrka Israel"

Publicerad 20 februari 2026 kl 19.20

Utrikes. En kristen ledamot har avsatts från president Trumps kommission efter att öppet ha tagit avstånd från Israel. Nu berättar Carrie Prejean Boller att hon mottagit dödshot – men lovar att aldrig backa.
– Jag skulle hellre dö än att tvingas förneka min tro. Jag skulle hellre dö än att dyrka Israel, säger hon.

Carrie Prejean Boller – kristen modell och tidigare vinnare av Fröken Kalifornien – fick lämna Trumps kontroversiella "kommission för religionsfrihet" efter en uppmärksammad utfrågning om antisemitism i Washington tidigare i februari.

– Jag är katolik och katoliker omfamnar inte sionism, konstaterade hon under utfrågningen:

Hon ställde också en fråga till de inbjudna paneldeltagarna:

– Så är alla katoliker antisemiter enligt er?

Texas viceguvernör Dan Patrick, som är ordförande för kommissionen, meddelade senare på sociala medier att den kristna skönhetsdrottningen sparkats ut:

"Carrie Prejean Boller har avlägsnats från president Trumps Religious Liberty Commission. Ingen medlem av kommissionen har rätt att kapa en utfrågning för sin egen personliga och politiska agenda i någon fråga."

Boller säger att hon redan i somras uppmanades att avgå efter att ha kritiserat Israels agerande i Gaza.

– Vita huset ringde mig en dag i augusti och bad om min avskedsansökan. Och jag sa: "Jag avgår inte", säger hon i en intervju med Lifesite News.

Inför den aktuella utfrågningen uppger hon att hon fått besked om att hon inte fick använda sociala medier och att hon inte fick ge uttryck för sina teologiska uppfattningar medan hon tjänstgjorde i kommissionen.

– Dan Patrick sade specifikt till mig att mitt jobb är att skydda presidenten medan jag sitter i denna kommission, säger Carrie Prejean Boller.

– Tja, jag sade i princip till världen i måndags att min lojalitet är mot Kristus, min katolska tro och mitt land.

Hon meddelar också att hon, till skillnad från många politiker, inte är det minsta intresserad av att tjäna Israel.

– Jag skulle hellre dö än att dyrka Israel, det är en folkmordsstat, konstaterar hon.

Den tidigare skönhetsdrottningen uttrycker samtidigt lättnad över att slippa vara i händerna på Trumps kommission.

– Jag känner mig så fri, jag är inte längre i bojor, fortsätter hon.

Efter utfrågningen uppger Boller att hon mottagit hot.

– Den första kvällen jag kom hem fick jag mycket obehagliga telefonsamtal under nattens alla timmar i syfte att skrämma mig.

– Jag talade med en person som är mycket högt upp i vår regering som sade: "Carrie, du måste vara mycket försiktig, din telefon kan vara avlyssnad eller så kan de försöka få det att se ut som en olycka. Du rör vid ett mycket, mycket känsligt ämne som ingen har mod att tala om just nu."

På plattformen X förtydligar hon därför att hon inte är självmordsbenägen.

"Jag ville bara klargöra att jag inte är självmordsbenägen, jag älskar min familj, jag tar inte droger, jag dricker inte alkohol. Jag får andlig vägledning av många präster, så jag ville bara låta allmänheten veta det."

Hon säger att situationen är skrämmande för familjen.

– Jag skulle hellre dö än att tvingas förneka min tro. Det är sanningen, och mina barn förstår det. De är rädda och ska jag vara ärlig så är det en skrämmande tid för oss. Det är det verkligen.

I ett brev till en paneldeltagare utvecklar Carrie Prejean Boller sin inställning till Israel och landets krigföring i Gaza:

"Tystnad inför detta är inte religionsfrihet, det är moraliskt medansvar. Min kristna tro kallar mig att stå upp för dem som lider och är i nöd."

"Som katolik har jag både en konstitutionell rätt och en gudagiven religions- och samvetsfrihet att inte stödja en politisk ideologi eller en regering som ägnar sig åt massdödande och svält av civila."

