Två veckors vapenvila

USA och Iran har kommit överens om en tillfällig vapenvila efter pakistansk medling.

Det uppger president Donald Trump i ett uttalande på Truth Social.

Förslaget lades fram av Pakistan kort före Trumps deadline löpte ut klockan 2 på natten till onsdagen svensk tid, enligt Axios.

Planen innebär att USA och Israel pausar sina attacker samtidigt som Iran ska öppna Hormuzsundet under perioden.

"På grundval av samtal med premiärminister Shehbaz Sharif och fältmarskalk Asim Munir i Pakistan, där de bad mig hålla tillbaka den destruktiva kraft som var på väg att sättas in mot Iran i natt, och under förutsättning att Islamiska republiken Iran går med på en fullständig, omedelbar och säker öppning av Hormuzsundet, går jag med på att avbryta bombningarna och attackerna mot Iran under en period på två veckor", skriver Trump.

Han beskriver uppgörelsen som ömsesidig.

"Detta kommer att vara en tvåsidig vapenvila! Skälet är att vi redan har uppnått och överträffat alla militära mål och har kommit mycket långt i ett slutgiltigt avtal om långsiktig fred med Iran och fred i Mellanöstern."

Enligt Trump har USA också tagit emot ett iranskt fredsförslag på tio punkter.

"Vi har mottagit ett tiopunktsförslag från Iran och anser att det är en fungerande grund för förhandlingar."

Samtalen via medlare har intensifierats det senaste dygnet, och diskussioner uppges nu föras om direkta möten mellan parterna.

Israel uppges ha blivit tagna på sängen och vara mycket missnöjda med att steg nu tas mot fred i regionen.

"Vi blev överraskade av Trumps beslut och fick uppdateringar i sista minuten efter att allt var bestämt", säger en israelisk säkerhetskälla till israeliska Channel 11.

Enligt Iran inkluderar de tio punkterna följande krav:

- Ingen framtida aggression

- Iran behåller kontrollen över Hormuzsundet

- Acceptans av urananrikning

- Alla sanktioner hävs

- Amerikanska styrkor drar sig tillbaka från regionen

- Kompensation betalas till Iran

- Kriget upphör på alla fronter

Iran beskriver uppgörelsen som en stor seger och understryker att man inte kommer att acceptera någon permanent fredsuppgörelse som inte inkluderar dessa krav. Enligt Teheran ska USA dock i grunden redan ha accepterat kraven.

Även Israels nya krig mot Libanon uppges omfattas vapenvilan.

Iran uppger att samtalen ska pågå i upp till 15 dagar och kan förlängas efter överenskommelse – och att man kommer att ha en djupt skeptisk inställning i förhandlingarna.

"Vi har händerna på avtryckaren, och i det ögonblick fienden gör minsta lilla misstag kommer den att mötas med full kraft", skriver det iranska säkerhetsrådet i ett uttalande.