"Stockholms förorter värst drabbade av covid-19"

Redan den 23 mars kom uppgifter om att varannan coronadöd i Stockholm hade somaliskt ursprung.

– Jag vet inte varför just Järvaområdet sticker ut när det gäller avlidna i Covid-19, men många bor trångbott här. Flera generationer kan bo i samma lägenhet och det kan spela in. Samtidigt vet vi också att folkhälsan generellt sett är sämre i utsatta områden som Järva, sade Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen, till SVT:s Agenda.

Nu kommer nya rapporter om att Stockholms förorter fortfarande är värst drabbade av viruset.

Per 10.000 invånare ligger Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta sämst till.

Totalt finns det 3.143 coronasmittade i Stockholmsregionen vilket innebär 13 fall per 10.000 invånare. Men i Rinkeby-Kista finns det 238 konstaterade fall vilket blir 47 per 10.000 invånare, och i Spånga-Tensta är det 144 smittade, eller 37 per 10.000.