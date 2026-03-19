Stockholmsbörsen: Sämsta dagen på ett år

Publicerad 19 mars 2026 kl 18.20

Utrikes. Stockholmsbörsen rasade under torsdagen efter att Irankriget trappats upp.

Det breda OMXSPI-indexet backade med 3,1 procent medan Storbolagsindexet OMXS30 tappade 3,5 procent.

Det innebär att torsdagen är den sämsta börsdagen sedan Trumps tullkaos i april förra året.

Den ekonomisk oron har ökat till följd av Israels attack mot ett iranskt gasfält på onsdagen.

Iran, som tillämpar principen "öga för öga" i sina attacker, svarade med att börja angripa energianläggningar i både Israel och gulfstaterna, vilket fick oljepriset att åter ta fart och öka till 110 dollar fatet.

I skrivande stund har priset på brentolja åter minskat något till 105 dollar per fat.

Gulfdiplomat: Kushner och Witkoff agerade som israeliska agenter – saboterade medvetet förhandlingarna

Trumps sändebud pekas ut som landsförrädare. "Konspirerade för att tvinga USA:s president in i ett krig som han nu desperat försöker ta sig ur." 

Riksbanken rör inte räntan – varnar för krigets följder

Tillväxtprognosen sänks.. "Utfallsrummet för vad som kan hända framöver är stort." 

