Stockholmsbörsen: Sämsta dagen på ett år

Det breda OMXSPI-indexet backade med 3,1 procent medan Storbolagsindexet OMXS30 tappade 3,5 procent.

Det innebär att torsdagen är den sämsta börsdagen sedan Trumps tullkaos i april förra året.

Den ekonomisk oron har ökat till följd av Israels attack mot ett iranskt gasfält på onsdagen.

Iran, som tillämpar principen "öga för öga" i sina attacker, svarade med att börja angripa energianläggningar i både Israel och gulfstaterna, vilket fick oljepriset att åter ta fart och öka till 110 dollar fatet.

I skrivande stund har priset på brentolja åter minskat något till 105 dollar per fat.